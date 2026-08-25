ΠΑΟΚ: To πρόγραμμα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου
- Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Με... ρεβάνς του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας της περασμένης σεζόν θα αρχίσει την πορεία του στη League Phase της διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς την 1η αγωνιστική θα φιλοξενήσουν τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, ενώ στο δεύτερο τους παιχνίδι θα αντιμετωπίσουν την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
Οι Ασπρόμαυροι στάθηκαν άτυχοι στην κλήρωση, καθώς θα δώσουν μόνο... Σουπερλιγκάτα ματς, αφού από το 3ο Pot κληρώθηκε με τον Ατρόμητο, ενώ από το 4ο προέκυψε η νεοφώτιστη Καλαμάτα.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου
- 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- 3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- 5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
- 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
- 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
- 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
- 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.