Οι τέσσερις αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεχωρίζουν οι αγώνες με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, στην Τούμπα.

Με... ρεβάνς του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας της περασμένης σεζόν θα αρχίσει την πορεία του στη League Phase της διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς την 1η αγωνιστική θα φιλοξενήσουν τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, ενώ στο δεύτερο τους παιχνίδι θα αντιμετωπίσουν την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Οι Ασπρόμαυροι στάθηκαν άτυχοι στην κλήρωση, καθώς θα δώσουν μόνο... Σουπερλιγκάτα ματς, αφού από το 3ο Pot κληρώθηκε με τον Ατρόμητο, ενώ από το 4ο προέκυψε η νεοφώτιστη Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας