Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Γκρασχόπερ με 3-0.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Χέλμοντ με 4-0 και του Άγιαξ με 3-1, έδωσε το πρώτο του φιλικό στην Ελλάδα.

Στην ιστορική του έδρα τη Λεωφόρο, μπροστά σε 14.000 οπαδούς του, νίκησε άνετα τη Γκρασχόπερ με 3-0. Στο πρώτο ημίχρονο ο Γιάγκουσιτς είχε δοκάρι στο 26' στο δεξί σουτ που επιχείρησε.

Ο ίδιος παίκτης, όμως, στο 48' με αριστερό σουτ κι αφού η μπάλα κόντραρε και σε αντίπαλο έκανε το 1-0. Στο 70' ο Ζαρουρί με δεξί σουτ σημείωσε το 2-0 και στο 88' ο Ταμπόρδα με πλασέ έγραψε το τελικό 3-0.

Τα highlights του αγώνα