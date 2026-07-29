Ο Κινγκς Κάνγκουα θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα για τον Παναθηναϊκό, κάτι που σας αποκάλυψε το Gazzetta, καθώς ο ποδοσφαιριστής θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα.

Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» έδωσε την έγκριση στον 27χρονο χαφ να αγωνιστεί στη ρεβάνς της Χάποελ Μπερ Σεβά με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικά του Champions League.

Οπότε αυτή θα είναι η τελευταία... παράσταση του ποδοσφαιριστή από τη Ζάμπια, ο οποίος μετά το παιχνίδι θα μπει στο αεροπλάνο και θα ταξιδέψει για την Αθήνα προκειμένου να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.

Δηλαδή την Παρασκευή (31/07) θα πατήσει σε ελληνικό έδαφος, θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.