Ο Ανδρέας Τεττέη στηρίζει την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και στέλνει ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Ανδρέας Τεττέη για ακόμα μια φορά έδωσε ένα παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι οι ποδοσφαιριστές να παίρνουν θέση για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι η φτώχεια και η προσφυγιά. Ο Έλληνας διεθνής μέσω του ΠΣΑΠΠ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ κι επεσήμανε πως κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο να ονειρεύεται.

«Το ποδόσφαιρο με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου και να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Γι'αυτό στηρίζω την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται, γι'αυτό βοήθησε κι εσύ», είπε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Ο ο φορ του Παναθηναϊκού συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές δράσεις, καθώς έχει αναλάβει ρόλο πρεσβευτή του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού.

Παράλληλα, έχει βραβευτεί με το βραβείο FIFPRO Player Activism για τη στάση του απέναντι σε ρατσιστικά περιστατικά και τις δράσεις του σε σχολεία. Η διάκριση αυτή τον κατέστησε τον πρώτο Έλληνα ποδοσφαιριστή που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.