Ορίστηκαν οι διαιτητές για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το Europa και το Conference League.

Γνωστοποιήθηκαν από την UEFA οι διαιτητές που ανέλαβαν να διευθύνουν τα ευρωπαϊκά ματς των ελληνικών ομάδων. Την Πέμπτη (30/7), ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών του Europa League και του Conference League, αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, ο Δικέφαλος του Βορρά έχει «ραντεβού» με την Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, στην Τούμπα, στις 20:45 (Live από Gazzetta). Όπως έγινε γνωστό, διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Πολωνός, Σίλβεστρζακ. Να θυμίσουμε πως ο η ομάδα του Λίσι στο πρώτο ματς έφυγε με το «διπλό» (3-2).

Όσον αφορά το Τριφύλλι, υποδέχεται την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, στο ΟΑΚΑ, στις 21:30(Live από Gazzetta), και θα έχει... ολλανδική σφυρίχτρα, καθώς το ματς θα διευθύνει ο Νάγκτεχαλ. Υπενθυμίζουμε πως οι Πράσινοι απέδρασαν από την έδρα της Πάκσι νικώντας 2-1.