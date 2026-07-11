Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ: Ο Γιάγκουσιτς με θαυμάσια ενέργεια άνοιξε το σκορ
Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι από τους πιο δραστήριους παίκτες του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τη Γκρασχόπερ και στο 48' άνοιξε το σκορ.
Ο Κροάτης μέσος με θαυμάσια ενέργεια βρέθηκε στον άξονα λίγο έξω από το ημικύκλιο, έπιασε το αριστερό σουτ, η μπάλα κόντραρε και σε αντίπαλο και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.
Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Γιάγκουσιτς με την πράσινη φανέλα, έστω και σε φιλικό κι αφού στο πρώτο ημίχρονο ο νεαρός Κροάτης στάθηκε άτυχος, όταν το δεξί σουτ βρήκε στο αριστερό δοκάρι.
Δείτε το γκολ του Γιάγκουσιτς
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