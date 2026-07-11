Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ: Ο Γιάγκουσιτς είχε δοκάρι για το τριφύλλι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιάγκουσιτς σημάδεψε το αριστερό δοκάρι σε ωραία αντεπίθεση του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός στο 26' άγγιξε το γκολ κόντρα στη Γκρασχόπερ με τον Γιάγκουσιτς.
Ο Κυριακόπουλος έφυγε στην αντεπίθεση, έκανε την μπαλιά στον Γιάγκουσιτς, που βγήκε απέναντι στον Χάμελ από τα δεξιά, αλλά το σουτ κατέληξε στο αριστερό δοκάρι.
Δείτε την ευκαιρία του Γιάγκουσιτς
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.