Ο Γιάγκουσιτς σημάδεψε το αριστερό δοκάρι σε ωραία αντεπίθεση του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός στο 26' άγγιξε το γκολ κόντρα στη Γκρασχόπερ με τον Γιάγκουσιτς.

Ο Κυριακόπουλος έφυγε στην αντεπίθεση, έκανε την μπαλιά στον Γιάγκουσιτς, που βγήκε απέναντι στον Χάμελ από τα δεξιά, αλλά το σουτ κατέληξε στο αριστερό δοκάρι.

Δείτε την ευκαιρία του Γιάγκουσιτς