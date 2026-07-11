ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ενός λεπτού σιγή για την αδικοχαμένη Άννα - Μαρία
Μία οικογένεια θρηνεί τον χαμό του παιδιού της. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίστηκε ξανά στο πένθος.
Η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του Δικεφάλου Άννα - Μαρία Πανταζώνη σκοτώθηκε την Παρασκευή σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη και πριν τη σέντρα στη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο Άρνεμ με αντίπαλο τη Τβέντε, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, παράλληλα, θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
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