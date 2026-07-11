Ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο φιλικό του στην Ολλανδία έχασε τον Ελουστόντο με τραυματισμό στο γόνατο και γνώρισε την πρώτη φιλική ήττα από τη Τβέντε με 3-2 στην τελευταία φάση. Αποστολή στο Άρνεμ Σταύρος Σουντουλίδης.

Ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο και τελευταίο του φιλικό στην Ολλανδία ηττήθηκε 3-2 από τη Τβέντε με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα κι έπειτα από αδράνεια στην άμυνα, σε στατική φάση.

Η πρώτη ήττα για τον Δικέφαλο του Αλέσιο Λίσι, όμως, δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε και στο φινάλε ισοφάρισε σε 2-2 με τον Γερεμέγεφ (σε ασίστ του Κένι) είδε τον Αρίτζ Ελουστόντο ν' αποχωρεί στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βάσκος στόπερ αποχώρησε με πόνους στο δεξί γόνατο και δώδεκα μέρες πριν το πρώτο επίσημο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου ή την Κλουζ, έχει σημάνει συναγερμός στον ΠΑΟΚ.

Με ήττα, λοιπόν, ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τα φιλικά παιχνίδια του στην Ολλανδία, καθώς η Τβέντε επικράτησε με 3-2, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι προηγήθηκε νωρίς, βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στο 87’, αλλά δεν πρόλαβε να κρατήσει το αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η αναμέτρηση άρχισε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, αθλήτριας της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη. Οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου αγωνίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.

Το παιχνίδι διεξήχθη με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου, σε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τα ολλανδικά δεδομένα, γεγονός που επηρέασε τον ρυθμό όσο περνούσε η ώρα.

Το πρέσινγκ έφερε το 1-0

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά να πιέσει ψηλά την πρώτη ανάπτυξη της Τβέντε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ξανά ο βασικός εκφραστής των επιθετικών ενεργειών των «ασπρόμαυρων» και στο 7ο λεπτό υποχρέωσε τον Ούνερσταλ σε δύσκολη επέμβαση.

Δύο λεπτά αργότερα, η πίεση των Κωνσταντέλια και Ανέστη Μύθου απέδωσε. Ο Νίσταντ οδηγήθηκε σε λάθος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 1-0.

Η Τβέντε άρχισε σταδιακά να ανεβάζει στροφές και στο 17’ ο Γίρι Παβλένκα απέκρουσε κεφαλιά του Χέσελινγκ. Ο Τσέχος τερματοφύλακας σταμάτησε ξανά τον Ολλανδό επιθετικό στο 36’, όμως στην εξέλιξη της φάσης ο Οργιέστερ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Λίγο νωρίτερα, στο 34’, ο Κωνσταντέλιας είχε αγγίξει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, όμως ο Ούνερσταλ τού είπε ξανά «όχι».

Η ανησυχία για τον Ελουστόντο

Το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Αρίτζ Ελουστόντο. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός προσγειώθηκε άτσαλα στο χορτάρι και χτύπησε στο γόνατο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει. Τη θέση του πήρε ο Κωνσταντίνος Μπαταούλας, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να περιμένουν πλέον τις εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Η ανατροπή και η απάντηση του Γερεμέγεφ

Η Τβέντε μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και στο 56ο λεπτό ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Χέσελινγκ βρήκε χώρο και με σουτ νίκησε τον Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος είχε αντικαταστήσει στην ανάπαυλα τον Παβλένκα, κάνοντας το 2-1.

Ο Ολλανδός επιθετικός άγγιξε και δεύτερο προσωπικό γκολ στο 62’, όμως αυτή τη φορά ο Τσιφτσής αντέδρασε σωστά και απέκρουσε.

Μετά το 2-1, ο Λίσι προχώρησε σε αρκετές αλλαγές και δοκιμές. Μετέφερε τον Κωνσταντέλια στο αριστερό άκρο της επίθεσης και έδωσε χρόνο σε πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Παρά τις αλλαγές, ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να μεταφέρει το παιχνίδι πιο κοντά στην περιοχή της Τβέντε.

Η ισοφάριση ήρθε στο 87ο λεπτό. Ο Τζόντζο Κένι δημιούργησε από δεξιά και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, από το σημείο όπου συνήθως δεν αστοχεί, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Ένα λεπτό αργότερα ο Σουηδός φορ έφτασε πολύ κοντά στην ανατροπή, χωρίς να βρει στόχο. Τελικά, εκείνη που πέτυχε το τρίτο γκολ ήταν η Τβέντε. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χλίνσον διαμόρφωσε το 3-2 και αμέσως μετά ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με τρεις νίκες και μία ήττα στα τέσσερα φιλικά παιχνίδια, αφήνοντας την Ολλανδία με χρήσιμα αγωνιστικά συμπεράσματα, αλλά και με την αγωνία για την κατάσταση του Ελουστόντο.

Ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε με τους: Παβλένκα (46’ Τσιφτσής), Τέιλορ, Μιχαηλίδης (57’ Κοσίδης), Ελουστόντο (45’ Μπαταούλας), Κένι, Ζαφείρης (78’ Τσοπούρογλου), Καμαρά (57’ Γκόμεζ), Τάισον (57’ Μπάλντε), Κωνσταντέλιας (78’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς (78’ Μπέρδος), Μύθου (78’ Γερεμέγεφ).