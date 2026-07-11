Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για τα τρία πρόσωπα του 2ου φιλικού της ομάδας του Ολυμπιακού μετά το 1-1 με τη Λέουβεν.

Ένα ακόμα φιλικό για τον Ολυμπιακό. Νο2 για τους Πειραιώτες σε όχι εύκολες καιρικές συνθήκες με αντίπαλο τη Λέουβεν που είχε δοκάρι και πιο καλή εικόνα ως προς το πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός απέκτησε επιθετική και δημιουργική ζωντάνια, έβγαλε ένα γκολ και είχε τη δυναμική ακόμα και να πάρει το παιχνίδι. Δέχθηκε ωστόσο ένα γκολ - καρμπόν με αυτό του πρώτου φιλικού με τη Ράκοβ (με αμυντικό του να χάνει την κεφαλιά από αντίπαλο) και ήρθε το 1-1. Η διαφορά ήταν απλά η πλευρά απ' όπου βγήκε η σέντρα.

Εν πρώτοις - παρότι τα συμπεράσματα σε τέτοιο στάδιο είναι πολύ πρώιμα και ενδεχομένως αποδειχθούν και άκυρα - ο Ολυμπιακός δείχνει ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό και βελτιωμένο ως προς το προφίλ του στο μεσοαμυντικό και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ήτοι ως προς τους χαφ του, όπου εκεί βέβαια περιμένουμε να έρθουν τουλάχιστον 2 νέοι παίκτες για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Το γκολ εξακολουθεί να μην το έχει τόσο εύκολο πλην όμως σκοράρει και βρίσκει και καλά επιθετικά διαστήματά του με φάσεις, καλές συνεργασίες αλλά και γκολ.

Οι Λουίζ, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ σε πρώτο πλάνο

Σε τρία πρόσωπα θα επιλέξουμε να επικεντρωθούμε πιο πολύ. Πρώτον ο Αντρέ Λουίζ. Βρίσκεται σε μία διαδικασία πολύ πιθανής πώλησής του αλλά παρόλα αυτά είδαμε την πιο καλή του αγωνιστική εικόνα από τότε που πήγε στον Ολυμπιακό και επίσης έχει αναδείξει στο γήπεδο ότι είναι ένας πολύ πιο χρήσιμος παίκτης από τον Κλέιτον.

Ο Λουίζ είχε τις κινήσεις, είχε μία γκολάρα και είχε τις φάσεις και για ένα 2ο γκολ. Δεύτερος στη σειρά ο Ζέλσον. Παραμένει πολύ σημαντικός εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Είναι τεχνίτης, είναι παίκτης που θα φύγει γρήγορα μπροστά και έφτιαξε και το 1-0 του Λουίζ.

Τρίτη περίπτωση ο Γιάρεμτσουκ. Έχασε ένα... άχαστο γκολ αλλά ο Ουκρανός το ψάχνει για τα καλά. Το κυνηγά το γκολ και σε αυτήν την φάση την ποιότητά του και την εμπειρία του την χρειάζεται ο Ολυμπιακός που θα έχει βέβαια διαθέσιμο τον Ταρέμι στο 2ο στάδιο της προετοιμασίας του αλλά εκτός τον Ελ Καμπί που με την άδειά του θα γυρίσει προς τα τέλη Ιουλίου και ίσως να μην προλάβει να είναι διαθέσιμος ούτε για το πρώτο ευρωπαϊκό ματς.

Υ.Γ. Εντυπωσιακή η σωματοδομή του Σμαϊλοβιτς. Επίσης έχοντας το όνομα Ζινεντίν περιμένεις ότι τέτοιος παίκτης θα σου βγει.

Υ.Γ. 2 Προσπαθούν για τα καλά οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Στο τέλος όμως λογικά μόνο οι Στουρνάρας και Κουτσίδης θα συνεχίσουν στην α' ομάδα.