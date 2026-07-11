Ο Αντρέ Λουίζ είναι εδώ: Η γκολάρα του στο φιλικό με τη Λέουβεν!
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Απίθανο γκολ του Βραζιλιάνου εξτρέμ με τον Ζέλσον να φτιάχνει την φάση του 1-0 του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν.
Στο 68ο λεπτό ο Ολυμπιακός το βρήκε το γκολ απέναντι στη Λέουβεν. Σκόρερ ήταν ο Αντρέ Λουίζ - στο πρώτο του ever ερυθρόλευκο τέρμα - με ένα φανταστικό τελείωμα στη γωνία του γκολκίπερ των Βέλγων έπειτα από πρώτη πολύ καλή κίνηση του Ζέλσον.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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