Ο Αντρέ Λουίζ είναι εδώ: Η γκολάρα του στο φιλικό με τη Λέουβεν!

Απίθανο γκολ του Βραζιλιάνου εξτρέμ με τον Ζέλσον να φτιάχνει την φάση του 1-0 του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν.

Στο 68ο λεπτό ο Ολυμπιακός το βρήκε το γκολ απέναντι στη Λέουβεν. Σκόρερ ήταν ο Αντρέ Λουίζ - στο πρώτο του ever ερυθρόλευκο τέρμα - με ένα φανταστικό τελείωμα στη γωνία του γκολκίπερ των Βέλγων έπειτα από πρώτη πολύ καλή κίνηση του Ζέλσον.