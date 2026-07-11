Ξεμούδιασμα με ισοπαλία για τον Ολυμπιακό, στο μεσημεριανό φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο την Λέουβεν (1-1). Οι Πειραιώτες σκόραραν με τον Αντρέ Λουίζ που είναι στο στόχαστρο του Κάνσας.

Στο 1-1 έμεινε ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Λέουβεν στο φλικό που έδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου. Σκόρερ με γκολάρα για τους Πειραιώτες ο Αντρέ Λουίζ.

Έτσι ξεκίνησε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον φιλικό αγώνα απέναντι στη Λέουβεν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Κάρμο, Κουτσίδη και Σιώζιο. Κέντρο με Σιπιόνι και Έσε, πίσω από τον Κλέιτον ο Φορτούνης και άκρα με Ροντινέϊ και Μασούρα.

Πρώτο μέρος αρκετά... φτωχό και με τη Λέουβεν να απειλεί

Στο πρώτο 45λεπτο του φιλικού ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσες πολλές φάσεις. Στο 16' ο Τραορέ είχε δοκάρι σε σουτ του ενώ ο Τζολάκης έπεσε σωστά. Στο 19' ο Γιάρεμτσουκ δοκίμασε ένα σουτ από μακριά αλλά ήταν άστοχος.

Στο 45+ υπήρξε ένα σουτ του Τραορέ και μία πολύ καλή επέμβαση Τζολάκη με το ένα χέρι και γενικά η Λέουβεν απείλησε ενώ ως προς το πρώτο ημίχρονο ο Ροντινέϊ υποχρέωσε τον αντίπαλο γκολκίπερ σε μεγάλη επέμβαση.

Γκολάρα ο Λουίζ αλλά 1-1 και δύο τραυματισμοί στο σύνολο

Ο Ολυμπιακός είδε τον Κλέιτον να αποχωρεί με τραυματισμό στο 6ο λεπτό (έχοντας ενοχλήσεις) για να πάρει την θέση του ο Γιάρεμτσουκ. Στο 2ο μέρος ο Γκαρθία επίσης χτύπησε και έγινε αλλαγή στο 54' από τον Σιπιόνι ενώ σε κάποια φάση χτύπησε και ο Τσικίνιο.

Στο 60' έγινε μία ωραία κίνηση του Λουίζ και ντρίμπλα αλλά το σουτ του ήταν φουλ άστοχο. Στο 61' υπήρξε πολύ καλή επέμβαση του Στουρνάρα σε επίθεση των Βέλγων.

Στο 68ο λεπτό ο Ολυμπιακός το βρήκε το γκολ απέναντι στη Λέουβεν. Σκόρερ ήταν ο Αντρέ Λουίζ με φανταστικό τελείωμα στη γωνία του γκολκίπερ των Βέλγων έπειτα από πρώτη πολύ καλή κίνηση του Ζέλσον. Στο 71ο λεπτό ο Γιάρεμτσουκ έχασε πολύ μεγάλη φάση και γκολ σε σχεδόν κενή εστία ενώ στο 71' ένα σουτ του Ζέλσον βρήκε κόντρα. Στα τελευταία λεπτά έπαιζε φορ ο Μασούρας και απείλησαν ξανά οι Ζέλσον και Λουίζ. Στο 86' ήρθε το 1-1 με κεφαλιά του Μούρου προ του Μαφέο. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ.

Η αρχική 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιώζιος, Σιπιόνι, Έσε, Φορτούνης, Ροντινέϊ, Μασούρας και Κλέιτον (6' λ.τρ. Γιάρεμτσουκ).

Ο Ολυμπιακός του β' μέρους: Στουρνάρας, Μαφέο, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο, Φίλης, Γκαρθία (54' λ.τρ. Σιπιόνι), Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ.

Η αρχική 11άδα της Λέουβεν: Λέισεν, Ντουσένε, Βεστράετε, Τζορτζ, Τραορέ, Ικουεμέσι, Μπαλικβίσα, Οσίφο, Ζιλ, Κάγιο και Οπόκου.