Μεντιλίμπαρ: «Στο ημίχρονο ρώτησα τους παίκτες ποιος θέλει να βγει και δεν ήθελε κανείς, αλλά δεν ήταν και κανείς μέσα στο παιχνίδι»!

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στη COSMOTE TV στάθηκε και στο σοκ που υπέστησαν άπαντες στον Ολυμπιακό για τον Ελ Καμπί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στη COSMOTE TV για:

Τον Ελ Καμπί: Δεν μπορώ να πω κάτι. Μέσα στα αποδυτήρια ήμασταν σοκαρισμένοι. Έχουμε πάθει σοκ.

Μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Και αυτό διότι όλοι όσοι ήταν δίπλα του στον αγωνιστικό χώρο είδαν ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά. Αυτό φάνηκε στο 2ο ημίχρονο που ήμασταν απόντες.

Τις αλλαγές και το β' μέρος: Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι. Τους ρώτησα (τους παίκτες μου) το ποιος θέλει να βγει. Κανείς δεν ήθελε να βγει αλλά φάνηκε ότι δεν ήταν και κανένας στο παιχνίδι.