Η Τβέντε έφτασε στην ανατροπή κόντρα στον ΠΑΟΚ με Όριενστερ και Χέσελινκ.

Η Τβέντε στο 36' ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με γκολ του Όριενστερ.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βγάλει αντεπίθεση, οι Ολλανδοί έκλεψαν και ο Όριενστερ με τον Κένι να κάνει πίσω βήματα, έκανε το δεξί πλασέ κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-1.

Το 1-1 των Ολλανδών

Στο 57' ο Χέσελινγκ σε οργανωμένη επίθεση των Ολλανδών βρέθηκε αμαρκάριστος αριστερά και με πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-1.

Το 2-1 της Τβέντε