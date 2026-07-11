ΠΑΟΚ - Τβέντε: Ο Όριενστερ κι ο Χέσελινγκ γύρισαν το ματς για τους Ολλανδούς
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Η Τβέντε έφτασε στην ανατροπή κόντρα στον ΠΑΟΚ με Όριενστερ και Χέσελινκ.
Η Τβέντε στο 36' ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με γκολ του Όριενστερ.
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βγάλει αντεπίθεση, οι Ολλανδοί έκλεψαν και ο Όριενστερ με τον Κένι να κάνει πίσω βήματα, έκανε το δεξί πλασέ κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-1.
Το 1-1 των Ολλανδών
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Στο 57' ο Χέσελινγκ σε οργανωμένη επίθεση των Ολλανδών βρέθηκε αμαρκάριστος αριστερά και με πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-1.
Το 2-1 της Τβέντε
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