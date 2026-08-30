Οι πρώτες δηλώσεις του Ούγκρεσιτς: «Επέλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί αγαπώ τα ασπρόμαυρα»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας για τους προσωπικούς του στόχους, αλλά και το παρατσούκλι «Σέρβος Τζουντ Μπέλινγκχαμ».

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι πλέον με κάθε επισημότητα παίκτης του ΠΑΟΚ, με τον Σέρβο να παραχωρεί τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ομάδας εξηγώντας τους λόγους που είπε το «ναι» για τη μεταγραφή του και θέτοντας τους δικούς του προσωπικούς στόχους για φέτος.

Ο 20χρονος μέσος στάθηκε στον ρόλο που έπαιξε η αδελφοποίηση του Δικεφάλου του Βορρά με την πρώην ομάδα του, την Παρτίζαν, αλλά και στα δικά του skills τα οποία μπορούν να τον κάνουν να ξεχωρίζει μέσα στο γήπεδο.

Για το πώς νιώθει που αποτελεί και επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ:

«Είναι χαρά μου που είμαι μέλος αυτού του μεγάλου συλλόγου. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί επιθυμία μου ήταν να έρθω σε αυτόν τον σύλλογο, σε αυτή την πόλη, ανυπομονώ να παίξω σε αυτό το γήπεδο, να ζήσω την εμπειρία του, τους οπαδούς».

Για την ιδιαίτερη σχέση του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν και τι γνωρίζει ο ίδιος για τον Δικέφαλο όσο και για τη φιλία των δύο ομάδων:

«Είμαστε μία ασπρόμαυρη οικογένεια. Είμαστε αδερφικά σωματεία, οι οπαδοί μας είναι αδέρφια, ξέρω τι σημαίνει αυτό».

Γιατί επέλεξε να έρθει στον ΠΑΟΚ:

«Είχα και άλλες επιλογές αλλά επέλεξα τον ΠΑΟΚ, γιατί αγαπώ περισσότερο αυτά τα ασπρόμαυρα χρώματα, την ατμόσφαιρα, τον κόσμο, αυτοί ήταν οι λόγοι».

Ποιους παίκτες του ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη:

«Φυσικά γνωρίζω τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έχουμε αγωνιστεί μερικές φορές μαζί με την εθνική ομάδα, επίσης όταν ήμουν παιδί, ο Αντρίγια έπαιζε στην Παρτιζάν και τον παρακολουθούσα από την κερκίδα. Γνωρίζω επίσης τον Σερίφ Εντιαγέ, ήμασταν αντίπαλοι, όταν έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα».

Τι προσφέρει μέσα στο γήπεδο:

«Η αγαπημένη μου θέση είναι ο επιτελικός μέσος. Το σημαντικό είναι ότι επιτίθεμαι στους χώρους, ανάμεσα στις γραμμές, επίσης μπορώ να τρέχω πολύ και να βρίσκομαι στα 60 μέτρα του αντιπάλου.

Για το παρατσούκλι του ως «Σέρβος Τζουντ Μπέλιγχαμ»:

«Ίσως επειδή έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Τρέχω πολύ, παίζω και στις δύο πλευρές, είμαι παίκτης box to box, ξέρω να αμύνομαι, να σκοράρω, να παίζω επιθετικά, το ποδοσφαιρικό μου είδωλο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά ως μέσος ο Τζουντ Μπέλιγχαμ».

Οι προσωπικοί του στόχοι αλλά και αυτοί με τον ΠΑΟΚ:

«Θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, προσωπικά θέλω να προσαρμοστώ στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ και να πετύχω πολλά γκολ και ασίστ, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να αγωνιστώ με την ομάδα και να δώσω τα πάντα γι' αυτή, πάμε ΠΑΟΚ!».