Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από την Μπραν και να επικεντρωθεί στις εγχώριες υποχρεώσεις του, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (20:15) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την αρχική ενδεκάδα των Θεσσαλονικιών.

Ο Ιταλός τεχνικός θα παρατάξει τους Ασπρόμαυρους σε διάταξη 4-2-3-1. Παβλένκα στην εστία, με τους Κένι, Χατζηδιάκο, Ελουστόντο και Μπάμπα μπροστά του. Τέιλορ, Ζαφείρης δίδυμο στα χαφ, με τον Πέλκα στο «10». Ζίβκοβιτς - Τάχα Άλι εξτρέμ και φορ ο Εντιαγέ.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Παβλένκα - Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μπάμπα - Τέιλορ, Ζαφείρης - Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι - Εντιαγέ

Στον πάγκο για την ομάδα του Λίσι είναι οι: Tσιφτσής, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Τάισον, Σορετίρα, Χατσίδης, Μύθου