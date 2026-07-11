Ο ΠΑΟΚ στο 10' άνοιξε το σκορ με απίθανο αυτογκόλ της Τβέντε.

Ο ΠΑΟΚ από το 10' προηγείται 1-0 της Τβέντε σε φιλικό αγώνα.

Ο Δικέφαλος είχε στο 6' την πρώτη καλή στιγμή, όταν ο Κωνσταντέλιας σούταρε εκτός περιοχής κι απέκρουσε ο Ούνερσταλ.

Η ευκαιρία του Κωνσταντέλια

Στο 7' ο Παβλένκα απέκρουσε το σουτ το Χέσελινκ, ενώ στο επόμενο λεπτό έκανε λάθος κοντρόλ ο Τσέχος γκολκίπερ, αλλά το διόρθωσε με σπουδαία επέμβαση.

Η ευκαιρία της Τβέντε

Στο 10' ο ΠΑΟΚ ανέβηκε να πιέσει ψηλά, ο Νόισταντ επιχείρησε να γυρίσει στον τερματοφύλακά του, τον Ούνερσταλ, αλλά έκανε λάθος γύρισμα κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Δείτε το απίθανο αυτογκόλ.