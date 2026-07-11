ΠΑΟΚ - Τβέντε: Απίθανο αυτογκόλ για το 1-0 του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ από το 10' προηγείται 1-0 της Τβέντε σε φιλικό αγώνα.
Ο Δικέφαλος είχε στο 6' την πρώτη καλή στιγμή, όταν ο Κωνσταντέλιας σούταρε εκτός περιοχής κι απέκρουσε ο Ούνερσταλ.
Η ευκαιρία του Κωνσταντέλια
Στο 7' ο Παβλένκα απέκρουσε το σουτ το Χέσελινκ, ενώ στο επόμενο λεπτό έκανε λάθος κοντρόλ ο Τσέχος γκολκίπερ, αλλά το διόρθωσε με σπουδαία επέμβαση.
Η ευκαιρία της Τβέντε
Στο 10' ο ΠΑΟΚ ανέβηκε να πιέσει ψηλά, ο Νόισταντ επιχείρησε να γυρίσει στον τερματοφύλακά του, τον Ούνερσταλ, αλλά έκανε λάθος γύρισμα κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Δείτε το απίθανο αυτογκόλ.
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