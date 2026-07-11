Ο Αρίτζ Ελουστόντο έγινε αλλαγή στο 45' στο φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Τβέντε, λόγω τραυματισμού.

Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον Αρίτζ Ελουστόντο. Ο 32χρονος Βάσκος κεντρικός αμυντικός στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο φιλικό με τη Τβέντε τραυματίστηκε.

Αμέσως μπήκε το ιατρικό τιμ στον αγωνιστικό χώρο για να εξετάσει τον Ελουστόντο, οποίος είχε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο. Στον ΠΑΟΚ φυσικά υπάρχει μεγάλη αγωνία για την κατάσταση του έμπειρου αμυντικού, αφού πλησιάζει και το πρώτο επίσημο ματς στις 23 Ιουλίου με αντίπαλο τη Ντιναμό Κιέβου ή την Κλουζ.

Οριστικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Ελουστόντο θα υπάρξουν τη Δευτέρα. Η αποστολή την Κυριακή επιστρέφει στην Ελλάδα και μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο Ελουστόντο θα υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα. Στη θέση του μπήκε ο 19χρονος στόπερ Δημήτρης Μπαταούλας.

Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε ότι ήδη έχει χάσει τον νεαρό μέσο Γιάννη Σαρρή, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό με τη Βέστερλο και τον Φέντορ Τσάλοφ. Ο Ρώσος φορ στο ματς με τη Μπέβερεν υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta και τον τραυματισμό του Ισπανού κεντρικού αμυντικού