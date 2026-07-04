Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού Γιον Ντε Λουίς.

Η Κηφισιά ανακοίνωσε μετά τις διπλές κινήσεις από την ΑΕΛ (Αναγνωστόπουλος - Αποστολάκης) και από τον Παναθηναϊκό (Σταμέλλος - Καλοσκάμης) ολοκλήρωσε την πρώτη της μεταγραφή από το εξωτερικό ενόψει της νέας σεζόν. Ο λόγος για τον Γιον Ντε Λουίς.

Πρόκειται για αριστεροπόδαρο Ισπανό κεντρικό αμυντικό ύψους 1,86μ., ο οποίος άνηκε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και προέρχετια από σεζόν με 28 εμφανίσεις με τη Β' ομάδα των Βάσκων.

Θυμίζουμε πως αναφορικά με το κέντρο της άμυνας στο ρόστερ συνεχίζει ο Άλεξ Πέτκοφ, αποκτήθηκε ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, ενώ θα γίνει ακόμα μια κίνηση από τη στιγμή που στις 30/6 ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του Ούγκο Σόουζα.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Jon de Luis Suescun, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Γεννημένος στις 5 Αυγούστου 2003, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της UD Mutilvera, πριν μετακομίσει στην Κ19 της Osasuna ως δανεικός για το 2021/22.

Ακολούθως, φόρεσε τη φανέλα της Subiza για ένα χρόνο, ενώ το 2023 πήρε μεταγραφή για την Athletic Bilbao. Στα τρία χρόνια που ακολούθησαν κατέγραψε συνολικά 90 συμμετοχές με την U23 του ισπανικού συλλόγου.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».