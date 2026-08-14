Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Επίσημη η αναβολή
Με μια αναμέτρηση λιγότερη θα γίνει η σέντρα της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός άσκησε το δικαίωμα του για αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων με τη Χράντετς και συνεπώς ο αγώνας με την Κηφσιά στο ΟΑΚΑ δεν θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, όπως είχε οριστεί.
Εάν το Τριφύλλι προκριθεί στη League Phase του Conference League τότε πιθανότατα η αναμέτρηση θα πάει για τις 6 Ιανουαρίου, ενώ στο σενάριο που δεν τα καταφέρει κόντρα στους Τσέχους τότε η πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη είναι στις 14 Οκτωβρίου.
Η ανακοίνωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League
Σάββατο 22 Αυγούστου
- ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
- Καλαμάτα - Άρης 20:00
- Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00
Κυριακή 23 Αυγούστου
- ΟΦΗ - Βόλος 19:30
- ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
- Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30
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