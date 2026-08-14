Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Επίσημη η αναβολή

Βασίλης Μπαλατσός
Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Επίσημη η αναβολή

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Όπως αναμενόταν, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά οδηγήθηκε σε αναβολή έπειτα από σχετικό αίτημα των Πράσινων.

Με μια αναμέτρηση λιγότερη θα γίνει η σέντρα της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός άσκησε το δικαίωμα του για αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων με τη Χράντετς και συνεπώς ο αγώνας με την Κηφσιά στο ΟΑΚΑ δεν θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, όπως είχε οριστεί.

Εάν το Τριφύλλι προκριθεί στη League Phase του Conference League τότε πιθανότατα η αναμέτρηση θα πάει για τις 6 Ιανουαρίου, ενώ στο σενάριο που δεν τα καταφέρει κόντρα στους Τσέχους τότε η πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη είναι στις 14 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των δύο παιχνιδιών με τη Χράντετς
image

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League

Σάββατο 22 Αυγούστου

 

  • ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
  • Καλαμάτα - Άρης 20:00
  • Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00

Κυριακή 23 Αυγούστου

  • ΟΦΗ - Βόλος 19:30
  • ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
  • Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα