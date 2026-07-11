ΠΑΟΚ - Τβέντε: Με Παβλένκα και την «πρόβα» της βασικής ενδεκάδας
Έφτασε η ώρα της τελευταίας πρόβας για τον ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους. Ο Αλέσιο Λίσι γνωστοποίησε την αρχική ενδεκάδα για τη φιλική αναμέτρηση με την Τβέντε, επιλέγοντας ένα σχήμα που αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις σκέψεις του ενόψει του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν, στις 23 Ιουλίου, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Ιταλός τεχνικός παρατάσσει ουσιαστικά την καλύτερη διαθέσιμη ενδεκάδα της δεδομένης χρονικής στιγμής, με μοναδική αξιοσημείωτη αλλαγή την επιστροφή του Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, μετά την απουσία του από τα προηγούμενα φιλικά.
Την ενδεκάδα του Δικεφάλου αποτελούν οι Παβλένκα, Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Ζαφείρης, Καμαρά, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Μύθου.
Στον πάγκο βρίσκονται οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Γκουγκεσασβίλι, Λύρατζης, Μπαταούλας, Κοσίδης, Κωττάς, Ντούνγκα, Γκόμεζ, Τσοπούρογλου, Θυμιάνης, Πέλκας, Μπέρδος, Μπάλντε, Χατσίδης και Γερεμέγεφ.
#Starting11 Η αρχική 11άδα του Δικεφάλου για την τελευταία φιλική αναμέτρηση επί ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Τβέντε. #PAOKTWE #Preseason #FriendlyGame #NewEra #VaragonsConstructions pic.twitter.com/aeO8sGuTHI— PAOK FC (@PAOK_FC) July 11, 2026
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