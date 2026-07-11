ΠΑΟΚ - Τβέντε: Με Παβλένκα και την «πρόβα» της βασικής ενδεκάδας

ΠΑΟΚ - Τβέντε: Με Παβλένκα και την «πρόβα» της βασικής ενδεκάδας

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Ο Αλέσιο Λίσι ξεκινάει με την καλύτερη δυνατή σύνθεση, σε μία πρόβα με ξεκάθαρο βλέμμα στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της 23ης Ιουλίου. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΡΝΕΜ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ.

Έφτασε η ώρα της τελευταίας πρόβας για τον ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους. Ο Αλέσιο Λίσι γνωστοποίησε την αρχική ενδεκάδα για τη φιλική αναμέτρηση με την Τβέντε, επιλέγοντας ένα σχήμα που αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις σκέψεις του ενόψει του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν, στις 23 Ιουλίου, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ιταλός τεχνικός παρατάσσει ουσιαστικά την καλύτερη διαθέσιμη ενδεκάδα της δεδομένης χρονικής στιγμής, με μοναδική αξιοσημείωτη αλλαγή την επιστροφή του Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, μετά την απουσία του από τα προηγούμενα φιλικά.

Την ενδεκάδα του Δικεφάλου αποτελούν οι Παβλένκα, Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Ζαφείρης, Καμαρά, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Μύθου.

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Στον πάγκο βρίσκονται οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Γκουγκεσασβίλι, Λύρατζης, Μπαταούλας, Κοσίδης, Κωττάς, Ντούνγκα, Γκόμεζ, Τσοπούρογλου, Θυμιάνης, Πέλκας, Μπέρδος, Μπάλντε, Χατσίδης και Γερεμέγεφ.

 

@Photo credits: INTIME
     

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