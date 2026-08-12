ΠΑΟΚ: Συμφώνησε με τη Ζενίτ για Ντρκούσιτς γράφει ξένο δημοσίευμα
Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως τα έχει βρει με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό του τον Βάνια Ντρκούσιτς.
Τις τελευταίες ώρες, ο Σλοβένος αμυντικός ήταν μια ανάσα από τον Δικέφαλο του Βορρά, με τον δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα να αναφέρει σήμερα πως η συμφωνία αυτή έχει κλείσει. Έτσι, ο 27χρονος μπακ θα φορέσει τη φανέλα των «ασπρόμαυρων» ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν αγοράς.
Ο παίκτης διατηρεί συμβόλαιο με τους Ρώσους το οποίο εκπνέει το 2029, ωστόσο επιθυμεί να αγωνιστεί ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πράγμα που ήταν καθοριστικό στο να πάρει την απόφαση να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.
Οι ρωσικοί σύλλογοι παραμένουν εκτός των διοργανώσεων της UEFA κι αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος που ώθησε τον αρχηγό της εθνικής Σλοβενίας στο να έρθει στην Ελλάδα. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί για τον Ντρκούσιτς και τον περασμένο Ιανουάριο όμως η συμφωνία δεν είχε ολοκληρωθεί τότε.
Vanja Drkušić emprestado ao PAOK— Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 11, 2026
O zagueiro do Zenit e da seleção da Eslovênia, Vanja Drkušić, será emprestado ao PAOK, da Grécia, até o verão de 2027.
Com a transferência, o clube russo reduz para 12 o número de estrangeiros no elenco, em conformidade com o regulamento da… pic.twitter.com/sxrqMNtPf7
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