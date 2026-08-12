Βάσει δημοσιεύματος από το εξωτερικό, ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ζενίτ για τον Βάνια Ντρκούσιτς.

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως τα έχει βρει με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό του τον Βάνια Ντρκούσιτς.

Τις τελευταίες ώρες, ο Σλοβένος αμυντικός ήταν μια ανάσα από τον Δικέφαλο του Βορρά, με τον δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα να αναφέρει σήμερα πως η συμφωνία αυτή έχει κλείσει. Έτσι, ο 27χρονος μπακ θα φορέσει τη φανέλα των «ασπρόμαυρων» ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν αγοράς.

Ο παίκτης διατηρεί συμβόλαιο με τους Ρώσους το οποίο εκπνέει το 2029, ωστόσο επιθυμεί να αγωνιστεί ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πράγμα που ήταν καθοριστικό στο να πάρει την απόφαση να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Οι ρωσικοί σύλλογοι παραμένουν εκτός των διοργανώσεων της UEFA κι αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος που ώθησε τον αρχηγό της εθνικής Σλοβενίας στο να έρθει στην Ελλάδα. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί για τον Ντρκούσιτς και τον περασμένο Ιανουάριο όμως η συμφωνία δεν είχε ολοκληρωθεί τότε.