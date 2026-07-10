Τάχα Άλι: «Υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ, αλλά...»

Σουηδικό δημοσίευμα επικαλείται το ρεπορτάζ του Gazzetta για τον Τάχα Άλι, με τον 28χρονο εξτρέμ να τούς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες, είναι πολύ κοντά στο ν' αποκτήσει τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ της Μάλμε, τον Τάχα Άλι.

Από την πλευρά του Δικεφάλου δεν υπάρχει επιβεβαίωση σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, ωστόσο είναι δεδομένο ότι ο παίκτης αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που απασχολούν έντονα τους ανθρώπους του συλλόγου.

Στον απόηχο του ματς της Μάλμε με την Γκέτεμποργκ ο ίδιος ρωτήθηκε από σουηδικό Μέσο για το μέλλον του και για το ενδιαφέρον των Θεσσαλονικιών, με την ίδια πηγή να επικαλείται μάλιστα το ρεπορτάζ του Gazzetta σχετικά με το ποσό στο οποίο μπορεί να φτάσει η μεταγραφή.

Ο 28χρονος μίλησε φυσικά για τα όσα ακούγονται. Συγκεκριμένα, σχετικά με το αν το παιχνίδι με την Γκέτεμποργκ ήταν το τελευταίο του με τη φανέλα της Μάλμε, απάντησε:

«Όχι, δεν έχω αυτή την αίσθηση, γιατί τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο ό,τι συμβαίνει εδώ και τώρα».

Ωστόσο, στη συνέχεια επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ναι, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να σχολιάσω τώρα».

