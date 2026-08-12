Βάνια Ντρκούσιτς: Ο στόπερ που… περίμενε ο ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι του 2024

Το Gazzetta αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες από το διαφαινόμενο deal του ΠΑΟΚ με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την απόκτηση του Βάνια Ντρκούσιτς.

Ο Βάνια Ντρκούσιτς χρειάστηκε να εμφανιστεί τρεις φορές στη μεταγραφική ατζέντα του ΠΑΟΚ μέχρι να ανοίξει ο δρόμος που οδηγεί από την Αγία Πετρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Το καλοκαίρι του 2024 δεν προχώρησε, τον περασμένο Ιανουάριο η Ζενίτ είπε «όχι» και τώρα οι δύο σύλλογοι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία που θα φέρει τον διεθνή Σλοβένο στην Τούμπα.

Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και το deal αφορά τον δανεισμό του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, με μία σημαντική λεπτομέρεια: στη συμφωνία θα συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ο «Δικέφαλος», δηλαδή, δεν αποκτά τον Ντρκούσιτς ως μια προσωρινή λύση για τη νέα σεζόν, αλλά εξασφαλίζει τη δυνατότητα να διατηρήσει τα δικαιώματά του, εφόσον αποφασίσει να ενεργοποιήσει την οψιόν μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο παρακολουθούν εδώ και δύο χρόνια και για τον οποίο επιχείρησαν ήδη δύο φορές να φτάσουν σε συμφωνία. Δεν θα είχε ιδιαίτερη λογική να κινηθούν για έναν απλό δανεισμό, χωρίς να κρατούν στα χέρια τους την προοπτική της επόμενης ημέρας.

Το πρώτο έντονο φλερτ πριν δύο χρόνια

Η πρώτη προσπάθεια έγινε το καλοκαίρι του 2024. Ο Ντρκούσιτς αγωνιζόταν τότε στη Σότσι και είχε τοποθετηθεί στην κορυφή της λίστας για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας, μετά την αποχώρηση του Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ για τη Σαουδική Αραβία. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε σοβαρά με την περίπτωσή του, όμως στη διεκδίκηση μπήκε η Ζενίτ και άλλαξε τα δεδομένα.

Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης τον απέκτησε από τη Σότσι, του έδωσε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και αμέσως μετά τον παραχώρησε δανεικό στον Ερυθρό Αστέρα. Η επιλογή αυτή πρόσφερε στον Σλοβένο τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Champions League, την ώρα που οι ρωσικοί σύλλογοι παρέμεναν εκτός των διοργανώσεων της UEFA.

Έπειτα από έξι μήνες στο Βελιγράδι, ο Ντρκούσιτς επέστρεψε στη Ζενίτ. Παράλληλα, όμως, επέστρεψε στο προσκήνιο και ο ΠΑΟΚ. Τον Ιανουάριο του 2026 ο Δικέφαλος κατέθεσε πρόταση που έφτανε τα τρία εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του, χωρίς να καταφέρει να αποσπάσει τη συγκατάθεση των Ρώσων.

Η Ζενίτ δεν ήθελε τότε να αποδυναμώσει περισσότερο την αμυντική γραμμή της, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Στράχινια Εράκοβιτς για τον Ερυθρό Αστέρα. Παράλληλα, οι προτάσεις που υπήρχαν από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία δεν κάλυψαν συνολικά τις απαιτήσεις της. Οι συζητήσεις σταμάτησαν, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε τον Ντρκούσιτς από τη λίστα του.

Στη νέα μεταγραφική περίοδο οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν. Η Ζενίτ εμφανίστηκε πιο δεκτική στην προοπτική του δανεισμού, ο ΠΑΟΚ επανήλθε με συγκεκριμένο σχέδιο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έδειξε ότι βλέπει θετικά τη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη.

Η δυνατότητα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί σημαντικό κομμάτι της απόφασής του. Ο διεθνής Σλοβένος θέλει να επιστρέψει στις διοργανώσεις της UEFA, να έχει σταθερό αγωνιστικό χρόνο και να βρίσκεται σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να του προσφέρει και τα τρία.

Συμμετοχές και ως δεξί μπακ

Ο ΠΑΟΚ βλέπει στο πρόσωπό του έναν έτοιμο στόπερ, με ταχύτητα, δύναμη στις προσωπικές μονομαχίες και ικανότητα να υπερασπιστεί αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή. Παίζει κυρίως στη δεξιά πλευρά του κεντρικού αμυντικού διδύμου, είναι δεξιοπόδαρος και διαθέτει την πρώτη πάσα που χρειάζεται μια ομάδα η οποία επιχειρεί να χτίσει το παιχνίδι της από πίσω.

Στα προκριματικά με τη Σλοβενία είχε ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων 87,67%, και προορίζεται κατά κύριο λόγο για το κέντρο της άμυνας, διαθέτει όμως ένα αγωνιστικό χαρακτηριστικό που προσφέρει επιπλέον επιλογές. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές με τη Ζενίτ, αγωνιζόμενος 20 φορές ως στόπερ, δέκα ως δεξιός μπακ και τρεις ως αμυντικός μέσος. Στα πρώτα παιχνίδια της φετινής περιόδου χρησιμοποιήθηκε δύο φορές στο δεξί άκρο της άμυνας και μία ως κεντρικός αμυντικός.

Η πολυθεσία του δεν αλλάζει τον βασικό λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε. Ο ΠΑΟΚ αναζητούσε έναν γρήγορο στόπερ με διεθνείς παραστάσεις, ικανό να αγωνιστεί με την άμυνα ψηλά και να ανταποκριθεί στις προσωπικές μονομαχίες. Ο Ντρκούσιτς ήταν σταθερά μία από τις πρώτες επιλογές του και όχι μια λύση που προέκυψε στην πορεία της μεταγραφικής περιόδου.

Πλέον απομένει να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας και να οργανωθεί η άφιξη του Σλοβένου στη Θεσσαλονίκη. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η τρίτη απόπειρα του ΠΑΟΚ θα καταλήξει στην απόκτησή του, με τον Δικέφαλο να διατηρεί μέσω της οψιόν αγοράς τον έλεγχο και για την επόμενη ημέρα.

Με ολλανδική «ταυτότητα»

Ο Ντρκούσιτς γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1999 στο Νόβο Μέστο. Έφυγε νωρίς από τη Σλοβενία για την Ολλανδία και τις ακαδημίες της Χέρενφεν, πέρασε για μικρό διάστημα από την ιταλική Ρέντε και χρειάστηκε να επιστρέψει στην πατρίδα του για να βρει τον χώρο που αναζητούσε. Στην Μπράβο καθιερώθηκε, καταγράφοντας 69 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, πριν μετακινηθεί τον Ιανουάριο του 2022 στη Σότσι.

Στη Ρωσία έκανε το βήμα που άλλαξε το επίπεδο της καριέρας του. Μέσα σε δυόμισι χρόνια αγωνίστηκε 60 φορές στο πρωτάθλημα με τη Σότσι και έπεισε τη Ζενίτ να επενδύσει στην απόκτησή του το καλοκαίρι του 2024. Υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και παραχωρήθηκε αμέσως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο πήρε και τις πρώτες παραστάσεις του από το Champions League.

Η διεθνής καταξίωση είχε έρθει λίγο νωρίτερα, στα γήπεδα της Γερμανίας. Ο Ντρκούσιτς έπαιξε και στους τέσσερις αγώνες της Σλοβενίας στο Euro 2024, σχηματίζοντας με τον Γιάκα Μπιγιόλ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο μιας ομάδας που έφτασε αήττητη μέχρι τους «16». Από την πρώτη εμφάνισή του με την εθνική ανδρών, τον Μάρτιο του 2023, εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχός της.