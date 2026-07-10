Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία αναμένεται την Κυριακή (13/7) στις 18:15 στη Θεσσαλονίκη, μέσω Μονάχου, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπαπτίστ Σανταμαρία στον ΠΑΟΚ έχει πλέον ξεκινήσει. Ο 31χρονος Γάλλος μέσος αναμένεται την Κυριακή (12/7) στις 18:15 να φτάσει στη Θεσσαλονίκη μέσω Μονάχου, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες πριν φορέσει και επίσημα τα ασπρόμαυρα.

Ο Σανταμαρία θα έχει τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του Δικεφάλου, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Το τελευταίο εμπόδιο ξεπεράστηκε το Σάββατο, καθώς ο έμπειρος χαφ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Βαλένθια.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο Σανταμαρία έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με τις «νυχτερίδες», το οποίο είχε διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για τη μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γάλλος μέσος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Κάρλος Κορμπεράν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους.

Στην Ισπανία επισημαίνουν ότι ο Σανταμαρία επέλεξε τον ΠΑΟΚ για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο βήμα της καριέρας του, την ώρα που η Βαλένθια απαλλάσσεται από έναν ποδοσφαιριστή που δεν υπολογιζόταν για τη νέα σεζόν.

Έτσι, μετά και την επίσημη αποδέσμευσή του από τον ισπανικό σύλλογο, η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στις τελευταίες διαδικασίες, ο Μπαπτίστ Σανταμαρία θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφική προσθήκη του Δικεφάλου, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Αλέσιο Λίσι.