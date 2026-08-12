ΠΑΟΚ: Αναχώρησε με προορισμό τις Βρυξέλλες η αποστολή

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ΠΑΟΚ: Αναχώρησε με προορισμό τις Βρυξέλλες η αποστολή

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Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης από όπου θα αναχωρήσει για Βέλγιο.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κι ετοιμάζεται να ταξιδέψει με προορισμό το Βέλγιο. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αγωνιστεί μέσα στο κατάμεστο «Lotto Park» κόντρα στην Άντερλεχτ, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League (13/8, 21:30).

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θέλει οπωσδήποτε να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου ήδη περιμένει η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα playoffs του Conference League.

Η αποστολή αναχωρεί με πτήση τσάρτερ από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη βέλγικη πρωτεύουσα και σήμερα (12/8) το απόγευμα, οι «ασπρόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση στο «Κονστάντ Βάντεν Στοκ» πριν τη ρεβάνς.

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@Photo credits: eurokinissi, ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
     

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