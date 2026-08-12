ΠΑΟΚ: Αναχώρησε με προορισμό τις Βρυξέλλες η αποστολή
Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κι ετοιμάζεται να ταξιδέψει με προορισμό το Βέλγιο. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αγωνιστεί μέσα στο κατάμεστο «Lotto Park» κόντρα στην Άντερλεχτ, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League (13/8, 21:30).
Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θέλει οπωσδήποτε να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου ήδη περιμένει η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στα playoffs του Conference League.
Η αποστολή αναχωρεί με πτήση τσάρτερ από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη βέλγικη πρωτεύουσα και σήμερα (12/8) το απόγευμα, οι «ασπρόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση στο «Κονστάντ Βάντεν Στοκ» πριν τη ρεβάνς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.