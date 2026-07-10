Ο Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός - που βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού εδώ και καιρό - ήταν εκτός των πλάνων της Λουντογκόρετς.

Για τον Πέταρ Στάνιτς τα δεδομένα τα έχετε ήδη διαβάσει στο Gazzetta. Το update από πλευράς Λουντογκόρετς και των βουλγαρικών πηγών έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός - και ένας βασικός μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού - ήταν off και από τα 2 φιλικά παιχνίδια του βουλγαρικού συλλόγου, τα οποία και έδωσε την Παρασκευή.

Την ίδια στιγμή το status που υπήρχε - και είχε καταγραφεί σχετικά στο Gazzetta - ήταν ότι οι Ολυμπιακός και Λουντογκόρετς τα είχαν βρει για τον παίκτη. Έτσι έμενε η συζήτηση με την πλευρά του Πέταρ Στάνιτς.

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