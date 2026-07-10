Χωρίς Στάνιτς το πρώτο φιλικό της Λουντογκόρετς - Γιατί έμεινε εκτός ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού

Ο Πέταρ Στάνιτς που ακούγεται έντονα για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή για το φιλικό με τη Σεπτέμβρι.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού, είναι ο Πέταρ Στάνιτς, για τον οποίο σας ενημερώσαμε ότι οι Πειραιώτες τα βρήκαν με τη Λουντογκόρετς και διαπραγματεύονται με τον παίκτη.

Πρώτοι σας είχαμε μεταφέρει την ανανεωμένη πρόταση των «ερυθρολεύκων» προς τους Βούλγαρους που έφτανε τα 8+2 εκατ. ευρώ ωστόσο ένας συγκεκριμένος όρος έβαζε... φρένο στη μετακίνηση του 24χρονου μεσοεπιθετικού.

Μέσα σε όλον αυτόν τον καπνό, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής ήταν απών από το φιλικό της ομάδας απέναντι στη Σεπτέμβρι το πρωί της Παρασκευής (10/07) κάτι που φούντωσε ξανά την περίπτωση του, ωστόσο υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.

Ο ίδιος είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο φιλικό με τη Μποτοσάνι και σχεδόν κανείς από εκείνη την εντεκάδα, δεν έδωσε το παρών στο ματς με τη Σεπτέμβρι. Την ίδια στιγμή, το απόγευμα της σημερινής μέρας και συγκεκριμένα στις 18:00, η Λουντογκόρετς έχει και δεύτερο φιλικό απέναντι στη Τεούτα, όπου υπάρχει σημαντική πιθανότητα να αγωνιστεί ο Στάνιτς.