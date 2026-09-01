Ο Ολυμπιακός έχει λοκάρει και την περίπτωση του διεθνούς Μαροκινού ακραίου, Γκεσίμ Γιασίν, για την ενίσχυσή του στην θέση του εξτρέμ.

Στα 20 του χρόνια ο Γκεσίμ Μπεν Γιουσέφ Μουσταφά ή απλώς Γκεσίμ Γιασίν είναι αριστεροπόδαρος εξτρέμ που παίζει και στις 2 πλευρές.

Ο Γαλλομαροκινός και διεθνής με το Μαρόκο βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο του Ολυμπιακού για την θέση του εξτρέμ. Φέτος με την φανέλα της Στρασμπούρ έχει 2 γκολ σε 2 ματς. Την περασμένη σεζόν είχε 3 γκολ και 10 ασίστ σε 34 αγώνες.

Ως γνωστόν ο Ολυμπιακός κινείται για τουλάχιστον έναν εξτρέμ εδώ και αρκετές ημέρες. Εάν βέβαια προκύψει πώληση του Ζέλσον θα χρειαστεί και έξτρα προσθήκη ακραίου κυνηγού.