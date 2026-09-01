Στην Άντερλεχτ και ο Ρέαμπτσιουκ μετά τον Μπιανκόν

Ο Ρέαμπτσιουκ συμφώνησε με την Άντερλεχτ και ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Βέλγιο, όπου θα συναντήσει τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ζουλιάν Μπιανκόν.

Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής με θητεία στον Ολυμπιακό αναμένεται να μετακομίσει στις Βρυξέλλες, μεγαλώνοντας την «ερυθρόλευκη» παρουσία στην Άντερλεχτ. Πρόκειται για τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, ο οποίος βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Ο 28χρονος αριστερός μπακ έμεινε ελεύθερος από τη Σπαρτάκ Μόσχας, στην οποία είχε μεταγραφεί από τους Ερυθρόλευκους έναντι έξι εκατομμυρίων ευρώ, έπειτα από δυόμισι χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μολδαβός αμυντικός έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με την Άντερλεχτ και αναμένεται να περάσει απόψε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στη βελγική ομάδα θα συναντήσει τον Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό πριν από μερικές εβδομάδες. Ο Ρέαμπτσιουκ ολοκλήρωσε τη θητεία του στους Πειραιώτες έχοντας καταγράψει 120 συμμετοχές. Η Άντερλεχτ θα αποτελέσει τον πέμπτο σταθμό της καριέρας του. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Πόρτο, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Πάσος Φερέιρα, από την οποία μετακινήθηκε στον Ολυμπιακό, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στη Σπαρτάκ Μόσχας.