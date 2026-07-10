Ο Τάχα Άλι, που βρίσκεται που κοντά σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, έχει μια ιστορία που ξεπερνά κατά πολύ τα γκολ, τις ασίστ και τα ποδοσφαιρικά στατιστικά. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Το νέο έκανε γρήγορα τον γύρο του προπονητικού κέντρου του Ζαλτμπόμελ το απόγευμα της Πέμπτης (9/7). Την ώρα που ο ΠΑΟΚ συνέχιζε την προετοιμασία του επί ολλανδικού εδάφους, μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειότερα, στη Στοκχόλμη, τα σουηδικά ΜΜΕ αποκάλυπταν ότι ο Τάχα Άλι βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στο «Δικέφαλο».

Όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν πως ο 28χρονος εξτρέμ της Μάλμε είναι ο «εκλεκτός» για το αριστερό άκρο της επίθεσης, με αποτέλεσμα η συζήτηση να μεταφέρεται από το «αν έρχεται» στο «ποιος πραγματικά είναι».

Η ιστορία του ποδοσφαιριστή που βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον. Και ίσως εξηγεί γιατί στον ΠΑΟΚ δεν βλέπουν μόνο έναν γρήγορο εξτρέμ με εντυπωσιακή τεχνική κατάρτιση. Βλέπουν έναν άνθρωπο που έφτασε στην κορυφή ακολουθώντας τον πιο δύσκολο δρόμο.

Έχοντας πλέον φτάσει στο peak της καριέρας του, δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του για το επόμενο βήμα εκτός Σκανδιναβίας. Μετά την ολοκλήρωση των διεθνών του υποχρεώσεων και το παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία, ο Άλι έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, δείχνοντας ότι το κεφάλαιο της Μάλμε μοιάζει να κλείνει.

«Αν είναι να πουληθώ, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε με νόημα στη μικτή ζώνη, ανοίγοντας οριστικά την πόρτα της αποχώρησης. Με το συμβόλαιό του να πλησιάζει στο τέλος του σε πέντε μήνες από σήμερα, ο Τάχα Άλι αποτελεί μια άκρως ελκυστική και ιδιαίτερη περίπτωση για κάθε ομάδα που αναζητά έναν παίκτη ικανό να διαλύσει τις αντίπαλες άμυνες.

Η πρώτη εικόνα είναι αυτή ενός ποδοσφαιριστή που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στη Μάλμε, με πρωταθλήματα, ευρωπαϊκές συμμετοχές και παρουσία με την εθνική Σουηδίας, κάνοντας ντεμπούτο κόντρα στην Εθνική μας τον περασμένο Ιούνιο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η δεύτερη, όμως, είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Ο Τάχα Άλι δεν είναι προϊόν των μεγάλων ακαδημιών της Σουηδίας. Δεν πέρασε ποτέ από κάποιο ποδοσφαιρικό εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων, ούτε χαρακτηρίστηκε το επόμενο μεγάλο αστέρι των μικρών εθνικών ομάδων. Η δική του διαδρομή ήταν πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο αργή.

Ξεκίνησε από τη Σούντμπιμπεργκς, στα γήπεδα της 6ης κατηγορίας, ανεβαίνοντας σκαλί-σκαλί ολόκληρη τη σουηδική ποδοσφαιρική πυραμίδα. Τίποτα δεν του χαρίστηκε. Κάθε κατηγορία ήταν μια καινούργια δοκιμασία, κάθε μεταγραφή ένα καινούργιο στοίχημα.

Ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι το γεγονός ότι για αρκετά χρόνια η βασική του ποδοσφαιρική... εκπαίδευση δεν έγινε στο χορτάρι, αλλά στο παρκέ. Ο Άλι αγωνιζόταν επαγγελματικά στο futsal και εκεί διαμόρφωσε τα στοιχεία που σήμερα αποτελούν το μεγαλύτερο αγωνιστικό του όπλο. Ο έλεγχος της μπάλας σε ελάχιστο χώρο, η εκρηκτική αλλαγή κατεύθυνσης, οι συνεχόμενες ντρίμπλες και η ικανότητα να ξεπερνά αντίπαλο ακόμη και όταν μοιάζει εγκλωβισμένος είναι χαρακτηριστικά που κουβαλά από το 5x5. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Σουηδία αρκετοί τον περιγράφουν ως έναν «αρτίστα των κλειστών χώρων».

Το ταξίδι του Άλι

Πίσω από τον ποδοσφαιριστή υπάρχει ακόμη μια ιστορία που εξηγεί πολλά. Ο Άλι γεννήθηκε στη Στοκχόλμη από γονείς που εγκατέλειψαν τη Σομαλία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Μεγάλωσε στην Τένστα, μια συνοικία που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει «δύσκολη γειτονιά, όπου δεν ακολουθούν όλοι τον σωστό δρόμο». Οι γονείς του πήραν την απόφαση να αφήσουν πίσω την πατρίδα τους με έναν μόνο στόχο: να προσφέρουν στα παιδιά τους μια διαφορετική ζωή.

«Ήρθαν στη Σουηδία για να μας δώσουν ευκαιρίες, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι και να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Δεν ήθελαν να περάσουμε όσα πέρασαν εκείνοι», έχει πει σε συνέντευξή του στην UEFA.

Ο ίδιος δεν κρύβει ότι η οικογένειά του ήταν το μεγαλύτερο στήριγμα, όμως αποδίδει εξίσου μεγάλο μέρος της διαδρομής του στο ποδόσφαιρο. «Η οικογένειά μου μου έδωσε όλα όσα χρειαζόμουν για να πετύχω. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτούς. Και το ποδόσφαιρο με κράτησε μακριά από τους μπελάδες. Μου έδωσε χαρά, δουλειά, φίλους και πειθαρχία».

Στη Μάλμε εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, πανηγύρισε διαδοχικά πρωταθλήματα, αγωνίστηκε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είδε το όνειρο μιας ζωής να γίνεται πραγματικότητα. Από ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια δύσκολη συνοικία της Στοκχόλμης, βρέθηκε να εκπροσωπεί τη Σουηδία στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Κατέκτησε το πρωτάθλημα, έπαιξε στην Ευρώπη, φόρεσε τη φανέλα της εθνικής Σουηδίας και έζησε το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα όσα κάποτε έμοιαζαν αδύνατα για το παιδί που μεγάλωνε στην Τένστα.

Όταν τον ρωτούν πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ, δεν μιλά ούτε για το ταλέντο του ούτε για τα τρόπαια που κατέκτησε. Προτιμά να το συνοψίζει σε μία πρόταση:

«Το ποδόσφαιρο με κράτησε μακριά από τους μπελάδες. Μου έδωσε χαρά, δουλειά, φίλους και πειθαρχία».

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