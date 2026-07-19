Αλμέιδα: «Είμαι χαρούμενος που ο σύλλογος απέκτησε τον Πινέδα, είναι παίκτης-νικητής»

Ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε μετά τη νίκη της Μοντερέι στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα.

Η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι ανακοινώθηκε το Σάββατο (18/07) και ο Ματίας Αλμέιδα δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί σχετικά στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Σάντος Λαγκούνα με 3-2 στη πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε τη χαρά του για την κίνηση των ''Ραγιάδος» να αποκτήσουν τον 30χρονο μέσο, που αποτελεί ένα από τα αγαπημένα του παιδιά στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

«Είμαι χαρούμενος που ο σύλλογος απέκτησε τον Ορμπελίν. Είναι ένας παίκτης-νικητής, όπου κι αν έχει πάει έχει κατακτήσει τίτλους και αυτό λέει πολλά για έναν ποδοσφαιριστή»

Τον χαρακτήρισε παίκτη-νικητή, αφού όπου και να έχει πάει, κατόρθωσε να κατακτήσει τίτλους, κάτι πολύ σημαντικό για το μεντάλιτι ενός ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια εξήγησε γιατί τον επέλεξε και στη νέα του ομάδα ενώ ξεκαθάρισε πως δεν του έχει υποσχεθεί πως θα είναι βασικός, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν.

«Παραμένει ένας ταπεινός νέος άνθρωπος, η φήμη δεν τον έχει αλλάξει και γι’ αυτό τον επιλέγω πάντα όπου κι αν προπονώ... Ποτέ δεν εγγυώμαι σε έναν ποδοσφαιριστή ότι θα είναι βασικός. Το γνωρίζει κι εκείνος, γιατί υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που θέλω από έναν παίκτη και σε αυτό που τελικά βλέπω στο γήπεδο»,