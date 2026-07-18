Ο Ορμπελίν Πινέδα ανέβασε το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στο Instagram εισπράττοντας πολλά σχόλια οπαδών της ΑΕΚ, αλλά και συμπαικτών του, που εξέφραζαν την αγάπη τους στον «Μαγίτο».

Με ένα συγκλονιστικό μήνυμα στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ ο Ορμπελίν Πινέδα είπε «αντίο» στην Ένωση μετά την ανακοίνωσή του από τη Μοντερέι, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Η ΑΕΚ δεν ήταν απλώς η ομάδα στην οποία έπαιξα στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ ήταν το μέρος όπου ένα παιδί από το Μεξικό πραγματοποίησε το όνειρο για το οποίο πάλεψε τόσο πολύ. Ήταν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι μου, ένα μέρος όπου μεγάλωσα, όπου ήμουν ευτυχισμένος και όπου γνώρισα ανθρώπους που θα σημαδέψουν τη ζωή μου για πάντα».

Το συγκεκριμένο μήνυμα ο Πινέδα το ανέβασε και στον λογαριασμό του στο Instagram και δέχθηκε... επίθεση αγάπης από οπαδούς της ΑΕΚ. Εκτός όμως από τα αποθεωτικά μηνύματα των φίλων της Ένωσης, ο Πινέδα δέχθηκε σχόλια αγάπης και από διάφορους συμπαίκτες του στην ΑΕΚ όπως από τον Φελίπε Ρέλβας, τον Δημήτρη Καλοσκάμη, τον Ρομπέρτο Περέιρα, τον Ντέρεκ Κουτέσα μεταξύ άλλων, αλλά και τον πρώην συμπαίκτη του Κώστα Γαλανόπουλο.

Επίσης η σύζυγός του Πινέδα, Γκαμπριέλα Ρίος κοινοποίησε την ανάρτηση του Πινέδα και σε story που ανέβασε έγραψε «για πάντα η Ελλάδα μου», σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση του Μαγίτο: «Μόνο ΑΕΚ».