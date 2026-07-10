ΑΕΚ: Ο Ριμπάλτα ανανέωσε έως το 2029!
Στην ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με την Ενωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του.
Όπως είχατε διαβάσει προ εβδομάδων, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου, που έχει αφήσει το στίγμα του με την εξαιρετική δουλειά του, θα ξεκινούσε επαφές με τον Μάριο Ηλιόπουλο για να επεκτείνει το συμβόλαιό του.
Η συμφωνία δεν ήταν δύσκολο να επιτευχθεί και έτσι μετά τον Μάρκο Νίκολιτς που συμφώνησε έως το 2029 και ο Ριμπάλτα θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πλάνο τριετίας στους κιτρινόμαυρους.
Η συμφωνία κλείδωσε στην Αθήνα προ ημερών μετά από συνάντηση που είχε ο Ριμπάλτα με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Ριμπάλτα
Ο Χαβιέ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!
Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραμένει στην Ομαδάρα μας, τουλάχιστον για τρία ακόμη χρόνια!
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