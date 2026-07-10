Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας, Χαβιέρ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2029.

Στην ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με την Ενωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του.

Όπως είχατε διαβάσει προ εβδομάδων, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου, που έχει αφήσει το στίγμα του με την εξαιρετική δουλειά του, θα ξεκινούσε επαφές με τον Μάριο Ηλιόπουλο για να επεκτείνει το συμβόλαιό του.

Η συμφωνία δεν ήταν δύσκολο να επιτευχθεί και έτσι μετά τον Μάρκο Νίκολιτς που συμφώνησε έως το 2029 και ο Ριμπάλτα θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πλάνο τριετίας στους κιτρινόμαυρους.

Η συμφωνία κλείδωσε στην Αθήνα προ ημερών μετά από συνάντηση που είχε ο Ριμπάλτα με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Ριμπάλτα

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραμένει στην Ομαδάρα μας, τουλάχιστον για τρία ακόμη χρόνια!