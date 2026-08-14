Γνωστοποιήθηκαν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ με την Μπραν, για τα Playoffs του Conference League.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στα Playoffs του Conference League, μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό του Europa.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπραν και έπαθλο το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας στις 20 Αυγούστου και τη ρεβάνς στη Νορβηγία στις 27 του μήνα.

Οι ημερομηνίες των αγώνων ήταν γνωστές, πλέον όμως γνωστοποιήθηκαν και οι ώρες έναρξης των αναμετρήσεων. Συγκεκριμένα, το πρώτο ματς στην Ελλάδα θα κάνει σέντρα στις 20:45, ενώ ο επαναληπτικός τρία τέταρτα νωρίτερα, στις 20:00.

ΠΑΟΚ - Μπραν: 20/8, 20:45

Μπραν - ΠΑΟΚ: 27/8, 20:00

Όσον αφορά τις διαιτητικές ομάδες, στον πρώτο αγώνα «άρχων» ορίστηκε ο Πορτογάλος Αντόνιο Νόμπρε με τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο στο VAR, ενώ στη ρεβάνς διαιτητής ορίστηκε ο Άγγλος Τζον Μπρουκς με τον Ντάρεν Ίνγκλαντ στο VAR.

Αναλυτικά:

ΠΑΟΚ - Μπραν

Πρώτος Διαιτητής: Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)

Βοηθοί: Νέλσον Περέιρα (Πορτογαλία), Φρανσίσκο Περέιρα (Πορτογαλία)

4ος διαιτητής: Σέρζιο Γκουέλιο (Πορτογαλία)

VAR: Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο (Πορτογαλία)

AVAR: Μπρούνο Εστέβες (Πορτογαλία)

Μπραν - ΠΑΟΚ