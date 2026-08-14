Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στα Playoffs του Conference League και το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης.

Στα Playoffs του Conference League «έπεσε» ο ΠΑΟΚ, μετά τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ με δυο ήττες, στον 3ο προκριματικό του Europa.

Οι Θεσσαλονικείς καλούνται πλέον να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπραν, αρχής γενομένης από το πρώτο παιχνίδι της 20ης Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας.

Στις τάξεις του «Δικέφαλου του Βορρά» προφανώς και υπάρχει απογοήτευση, ωστόσο άπαντες με πρώτο τον Αλέσιο Λίσι, θα σηκώσουν κεφάλι ενόψει των αναμετρήσεων με τους Νορβηγούς. Αναμετρήσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ χρίζεται φαβορί για την πρόκριση.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 67% πιθανότητες να πάρει αυτή το εισιτήριο για τη League Phase του θεσμού, έναντι 33% της αντιπάλου της. Φυσικά, τα νούμερα αυτά θα αλλάξουν μετά το πρώτο παιχνίδι.