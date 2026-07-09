Οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με τον Δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να δουλεύει παράλληλα με την προετοιμασία στην Ολλανδία και πάνω στον μεταγραφικό σχεδιασμό του. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπαπτίστ Σανταμαρία, η προτεραιότητα έχει μεταφερθεί στην ενίσχυση των άκρων της επίθεσης, εκεί όπου ο Τάχα Άλι παραμένει μία από τις βασικές επιλογές.

Τα τελευταία δημοσιεύματα στη Σουηδία αναφέρουν ότι ο 28χρονος εξτρέμ έχει ήδη συμφωνήσει σε προσωπικό επίπεδο με τον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Η Μάλμε εξακολουθεί να διαπραγματεύεται το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής, με το ποσό που συζητείται να φτάνει ή ακόμη και να ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τις πληροφορίες αυτές, ωστόσο είναι δεδομένο ότι ο Άλι αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που απασχολούν έντονα τους ανθρώπους του συλλόγου.

Οπως διαβάσατε και νωρίτερα δεν πρόκειται, άλλωστε, για έναν άγνωστο ποδοσφαιριστή. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου τον γνωρίζουν πολύ καλά από τις δύο περσινές αναμετρήσεις με τη Μάλμε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Άλι πέρασε ως αλλαγή στο 2-2 της Σουηδίας, ενώ αγωνίστηκε για 22 λεπτά στη ρεβάνς της Τούμπας, αφήνοντας δείγματα της ταχύτητας και της ικανότητάς του στο ανοιχτό γήπεδο.

Ο εξτρέμ που παίζει με το... ανάποδο πόδι

Γεννημένος στη Σουηδία από γονείς με καταγωγή από τη Σομαλία, ο Τάχα Άλι έκανε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του διαδρομή στα σουηδικά γήπεδα μέχρι να καθιερωθεί στη Μάλμε. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, όμως είναι δεξιοπόδαρος, κάτι που του επιτρέπει να συγκλίνει προς τον άξονα, να εκτελεί με το δυνατό του πόδι και να δημιουργεί υπεραριθμίες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που βασίζει το παιχνίδι του στην εκρηκτικότητα, στην ντρίμπλα στο ένας εναντίον ενός και στις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, στοιχεία που αναζητά ο Αλέσιο Λίσι για τα άκρα της επίθεσης του ΠΑΟΚ.

Σταθερή άνοδος και διεθνείς παραστάσεις

Ο Άλι διανύει τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Με τη φανέλα της Μάλμε έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία έχει ανέβει στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη της εθνικής Σουηδίας, συμμετέχοντας στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο και αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε κορυφαίο επίπεδο.

Στον ΠΑΟΚ εξακολουθούν να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, καθώς η ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ο Τάχα Άλι βρίσκεται ψηλά στη λίστα και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για το αν το ενδιαφέρον θα μετατραπεί σε οριστική συμφωνία.

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