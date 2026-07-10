Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το φιλικό με τη Λέουβεν

Ο τρόπος με τον οποίο οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους για το φιλικό των Ερυθρόλευκων, κόντρα στη Λέουβεν.

Ο Ολυμπιακός λίγα 24ώρα μετά την πρώτη του φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους και τη νίκη κόντρα στη Ρακόβ, ετοιμάζεται για μία ακόμη δυνατή δοκιμασία, αυτή τη φόρα απέναντι στη βέλγικη Λέουβεν.

Το ματς είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 14:30 και θα διεξαχθεί στο sv CWO Sportpark't Nieuwelant, ενώ όσοι φίλαθλοι των Πειραιωτών ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τα εισιτήριά τους, τα οποία κοστίζουν 7,5 ευρώ, στον εξής σύνδεσμο.

https://intranet.svcwo.nl/aanmelden/160cc09096555fd1152534daf8bb6393

Η πύλη του σταδίου θα ανοίξει περίπου μια ώρα πριν από τη σέντρα του παιχνιδιού, ενώ διαθέσιμα εισιτήρια θα υπάρχουν και έξω από το γήπεδο.

Μετά και από τον αγώνα με τους Βέλγους, οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν μία εβδομάδα κενή, προτού συνέχισουν με τα φιλικά κόντρα στις Φορτούνα Σιτάρντ (17/07 στις 19:30), Άγιαξ (18/07, στις 16:00), Άντβερπ (24/07, στις 20:00) και Άλκμααρ (25/07 στις 16:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

11 Ιουλίου στις 15.00: Λέουβεν - Ολυμπιακός

17 Ιουλίου στις 19.30: Φορτούνα Σιτάρντ - Ολυμπιακός

18 Ιουλίου στις 16.30: Άγιαξ - Ολυμπιακός

24 Ιουλίου στις 20.00: Αντβέρπ - Ολυμπιακός

25 Ιουλίου στις 16.00: Άλκμααρ - Ολυμπιακός