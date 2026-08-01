Ο Γιαν Ντιομαντέ πριν καταλήξει στη Λειψία είχε δοκιμαστεί από αρκετές ομάδες, με τον Ολυμπιακό να είναι μια εξ αυτών.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δίνει «γη και ύδωρ» για τον Γιαν Ντιομαντέ, προσφέροντας στη Λειψία ένα ποσό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή έμοιαζε κλεισμένη εδώ και μέρες, ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ αποκάλυψε σήμερα πως οι Ταύροι καθυστερούν να απαντήσουν, βάζοντας προσωρινά την υπόθεση στον «πάγο».

Ο 19χρονος εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού, που ξεχώρισε φέτος τόσο στην Bundesliga όσο και σ\το Μουντιάλ, αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα αυτή τη στιγμή ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ίδιος μάλιστα στο παρελθόν είχε συνδεθεί με την Ελλάδα και συγκεκριμένα με τον Ολυμπιακό!

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La vraie histoire de Yann Diomandé ! https://t.co/vSHGBwnoPo pic.twitter.com/KdjyKBw7Jd July 31, 2026

Όπως αποκάλυψε ο Ρομέν Μολίνα, στο ξεκίνημά της διαδρομής του ο Ντιομαντέ κάνει δοκιμαστικά στους Ερυθρόλευκους. Ο έγκριτος ρεπόρτερ δημοσίευσε μάλιστα μια φωτογραφία του παίκτη με φόντο το έμβλημα των Πειραιωτών.

Ωστόσο, στο παρελθόν και ο ίδιος ο Ντιομαντέ μέσω του «The Player's Tribune», είχε αναφερθεί στο πέρασμά του από την Ελλάδα. Σε μια επιστολή που είχε γράψει προς την αδικοχαμένη αδερφή του, είχε πει χαρακτηριστικά:

«Θυμάσαι όταν με πήραν για δοκιμή στην Μπόρνμουθ; Στην Τσέλσι, στη Ρέιντζερς, στον Ολυμπιακό, στην Κρίσταλ Πάλας; Ο Έζε και ο Ολίσε ήρθαν μάλιστα προς το μέρος μου μετά από μία προπόνηση και μου είπαν: "Φίλε μικρέ, είσαι πολύ καλός". Αλλά και πάλι δεν με υπέγραψαν».

