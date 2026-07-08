To έπιασε από εκεί που το άφησε! Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό και επέστρεψε στα γκολ και τη δημιουργία τερμάτων (Γιάρεμτσουκ), καθώς «υπέγραψε» το 2-1 στο πρώτο φιλικό με την Ράκοβ. Δοκάρι ο Σιπιόνι, αποχώρησε τραυματίας ο Ρέτσος.

Ο αρχικός σχηματισμός της ομάδας του Ολυμπιακού ήταν με Στουρνάρα γκολκίπερ & άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδη και Μαφέο. Κέντρο με Μουζακίτη, Σιπιόνι και πιο μπροστά τον Τσικίνιο. Στα 2 φτερά της επίθεσης ήταν οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Κλέιτον.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1 αλλά γύρισε το παιχνίδι σε 2-1 χάρις στα γκολ των Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ.

Με κορυφαίο τον Ροντινέϊ και καλύτερος αλλά στο 0-0 ο Ολυμπιακός

Στο πρώτο 45λεπτο του πρώτου φιλικού προετοιμασίας του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ράκοβ οι Πειραιώτες πατούσαν πιο καλά στο γήπεδο. Είχαν δε ως τον πρώτο διακριθέντα τους τον Ροντινέϊ τόσο στο δημιουργικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι.

Η κορυφαία φάση του Ολυμπιακού ήταν με τη σουτάρα του Σιπιόνι στο δοκάρι στο 15ο λεπτό ενώ είχε προηγηθεί σέντρα του Ροντινέι στον Κλέιτον που δεν τσίμπησε καλά τη μπάλα για να σκοράρει. Από το 18' έως το 21ο λεπτό ο Ροντινέϊ είχε παρουσία σε τουλάχιστον 2 φάσεις των Πειραιωτών. Στο 32ο λεπτό ο έμπειρος Βραζιλιάνος είχε εξαιρετικό σουτ που αποκρούστηκε πολύ δύσκολα. Στο 37' ο Ολυμπιακός βρέθηκε μία ανάσα από το γκολ ο Κλέιτον αλλά υπήρξε κόψιμο προτού περάσει η μπάλα τη γραμμή.

Το 1-1 με γκολ-μαγεία του Φορτούνη και το 1-2 ο Γιάρεμτσουκ, χτύπησε ο Ρέτσος

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 2ο 45λεπτο που για ένα σημαντικό διάστημα δεν του πήγαινε όπως το πρώτο. Στο 70' ο Μπρούνες με κεφαλιά προ του Κάρμο έκανε το σκορ 1-0. Στο 85ο λεπτό ωστόσο μίλησε η ποιότητα του Φορτούνη που μετά από κομπίνα με τον Λουίζ έβαλε μία φαουλάρα για το 1-1.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ήρθε το 2-1. Σέντρα του Φορτούνη, κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ στο δοκάρι και μετά ο Ουκρανός στην επαναφορά έκανε το σκορ 2-1. Στο μεταξύ ο Ρέτσος είχε χτυπήσει και έγινε αλλαγή στο 87' από τον Σμαϊλοβιτς.

Ολυμπιακός (α' μέρος): Στουρνάρας, Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέϊ, Ζέλσον και Κλέιτον.

Ολυμπιακός (β' μέρος): Τσομπανίδης, Σιώζος, Ρέτσος (87' λ.τρ. Σμαϊλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγα, Έσε, Φίλης, Μπακούλας (73' Μασούρας), Αντρέ Λουίζ, Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ.

Η αρχική 11άδα της Ράκοβ: Τρελόβσκι, Σβάρνας, Ρέπκα, Τούντορβ, Μάκους, Κοτσέργκιν, Μπρούνες, Αμεγιάου, Σίλβα, Ρακοβίταν και Ζάντλο.