«Έκλεισε στη Λανς ο Τιτραουί που ήθελε ο Ολυμπιακός»

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
«Έκλεισε στη Λανς ο Τιτραουί που ήθελε ο Ολυμπιακός»

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Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, ο Γιασίν Τιτραουί, που ήθελε ο Ολυμπιακός, έκλεισε στη Λανς.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι έκανε ένα update σχετικά με το μέλλον του Γιασίν Τιτραουί που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό τονίζοντας πως εκείνος βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μετά την συμφωνία που πέτυχε η Λανς με τη Σαρλερουά, στην οποία και ανήκει ο παίκτης, μ' ένα ποσό που φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζουμε ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%, που θα διατηρήσει το βελγικό κλαμπ, έδωσε τα χέρια και με τον παίκτη.

Ο 23χρονος Αλγερινός θα υπογράψει συμβόλαιο πέντε ετών με τον γαλλικό σύλλογο ενώ πέρασε την Παρασκευή (31/07) με επιτυχία και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε συνολικά 42 συμμετοχές με τη Σαρλερουά σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ στα περισσότερα από 3,5 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

 
     

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