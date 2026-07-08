Ολυμπιακός - Ράκοβ: Ο Φορτούνης ισοφάρισε με θαυμάσια εκτέλεση φάουλ
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Ο Κώστας Φορτούνης ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό με εκτέλεση φάουλ.
Ο Κώστας Φορτούνης στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, στην πρώτη του συμμετοχή μετά την επιστροφή του, με αντίπαλο την πολωνική Ράκοβ, έδειξε πόσο ποιοτικός παίκτης είναι.
Ο 33χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού με θαυμάσια εκτέλεση φάουλ στο 85' διαμόρφωσε το 1-1.
Δείτε το γκολ
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