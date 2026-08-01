Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Οι πιθανότητες πρόκρισης υπέρ των «ερυθρολεύκων»
Σε ρυθμούς Champions League κινούνται άπαντες στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» αρχίζουν την προσεχή Τρίτη (4/8) το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι.
Το σύνολο του Χοσέ Λουις Μεντιλίμπαρ υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων και θέλει μαζί με τον κόσμο του να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data που αναλύει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και παραμέτρους, έδωσε τις πιθανότητες πρόκρισης από το εν λόγω ζευγάρι. Συγεκριμένα, δίνει φαβορί τους Πειραιώτες με ποσοστό 67%, έναντι 33% των Ολλανδών.
🔵 UCL Q3 - probabilities to qualify for the next round, as of 31 July— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 31, 2026
🔝 Biggest favorites to qualify:
🇭🇷 Dinamo Zagreb
🇬🇷 Olympiacos
🇫🇷 Lyon
⚖️ Most balanced ties:
🇳🇴 Bodø/Glimt v 🇧🇪 Union SG 👉 this one has been going back-and-forth in simulations (51-49, 50-50, 49-51),… pic.twitter.com/75YFmcIKYk
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