Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού εις βάρος της Ναϊμέγκεν.

Σε ρυθμούς Champions League κινούνται άπαντες στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» αρχίζουν την προσεχή Τρίτη (4/8) το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Το σύνολο του Χοσέ Λουις Μεντιλίμπαρ υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων και θέλει μαζί με τον κόσμο του να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data που αναλύει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και παραμέτρους, έδωσε τις πιθανότητες πρόκρισης από το εν λόγω ζευγάρι. Συγεκριμένα, δίνει φαβορί τους Πειραιώτες με ποσοστό 67%, έναντι 33% των Ολλανδών.