Τα διαρκείας του Παναιτωλικού πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία από τις 6/7, με τις τιμές τους να είναι οι χαμηλότερες στη Super League.

Ο Παναιτωλικός έκανε γνωστή την ημερομηνία της κυκλοφορίας των εισιτηρίων διαρκείας του εν όψει της νέας σεζόν. Ο κόσμος της ομάδας του Αγρινίου θα ξεκινήσει να τα προμηθεύεται από τις 6/7 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΠΑΕ, με τον Τίτορμο να κάνει τις τιμές τους προσιτές σε όλους.

Συγκεκριμένα, το φθηνότερο θα κοστίσει 50 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από 3 ευρώ ανά αγώνα. Πρόκειται για τα πιο φθηνά διαρκείας στο πρωτάθλημα της Super League.

Η ενημέρωση του Παναιτωλικού

«Η ΠΑΕ Παναιτωλικός ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας της ΠΑΕ https://tickets.panetolikos.gr/ Εισιτήρια διαρκείας με τις χαμηλότερες τιμές της κατηγορίας.

Ο Σύλλογός μας, που τον Μάρτιο συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του, περνά στον 2ο αιώνα: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… Μαζί συνεχίζεται και το ταξίδι στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την ομάδα μας να συμμετάσχει στη Stoiximan Super League για 14η συνεχή αγωνιστική περίοδο.

Σ’ αυτό το ταξίδι συμμετέχει κάθε φίλαθλος κλείνοντας έγκαιρα το εισιτήριό του, για να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες (κανονική περίοδο – playoffs ή playouts).

Διατηρώντας τις χαμηλές τιμές της προηγούμενης σεζόν, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και δυνατότητες του καθενός, γεμίζουμε το γήπεδο. Αρχίζοντας από 50 ευρώ! Δηλαδή με λιγότερο από 3 ευρώ ανά αγώνα!!!

Με διαθέσιμες πλέον όλες τις θέσεις (μεγάλη κερκίδα, μικρή κερκίδα, πέταλο).

Με ειδικές κατηγορίες – εκπτώσεις (παιδικά, εταιρικά) και θέσεις για ΑμεΑ (με κινητικά προβλήματα στις θύρες 2 και 5).

Επιπλέον, από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι διαθέσιμες έξι σουίτες (κλιματιζόμενες και με τηλεόραση), καθώς και έξτρα παροχές (μικρογεύματα, σνακ, καφέ, αναψυκτικά κ.α.)

Έως τις 20 Ιουλίου δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης στους κατόχους διαρκείας της προηγούμενης σεζόν. Στο ίδιο διάστημα μπορούν να αποκτήσουν ξανά τη θέση που είχαν κάτοχοι διαρκείας στη μικρή κερκίδα (θύρα 4) πριν την έναρξη των έργων.

Η ιστορία συνεχίζεται…

Το ταξίδι αρχίζει!

Κράτησε τη δική σου θέση!!!»