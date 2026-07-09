Ο Παναθηναϊκός μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει προκρίνει την επιλογή του Μάνγκας, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως ξεγράφει τον Κρίστιανσεν.

Η καθυστέρηση που υπήρξε στο θέμα του Βίκτορ Κρίστιανσεν, που ήταν εξ' αρχής η πρώτη επιλογή για τη θέση του αριστερού μπακ, κατόπιν και της εισήγησης του Τζέικομπ Νίστρουπ, ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις, ξεχωρίζοντας τον Ρικάρντο Μάνγκας, το όνομα του οποίου αποκάλυψε το Gazzetta.

Το γεγονός πως οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν και δεν μπορούν ακόμη να γεφυρώσουν τις διαφωνίες τους ως προς τον τρόπο απόκτησης του Δανού αριστερού μπακ από την Λέστερ (εκείνη θέλει πώληση, το «τριφύλλι» δανεισμό με οψιόν) ήταν που τους ώθησε να πάνε παρακάτω.

Η περίπτωση του Πορτογάλου αριστερού οπισθοφύλακα φαντάζει τούτη την ώρα ως η πρώτη επιλογή και είναι σε καλύτερη μοίρα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός δεν ενδιαφέρεται πλέον για τον Κρίστιανσεν, μιας και ήθελε να εκπληρώσει την επιθυμία του προπονητή του.

Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση των υπαρχόντων δεδομένων, κάτι που, μέχρι στιγμής, δεν έχει συμβεί.

Να μην ξεχνάμε πως στη λίστα υπάρχει πάντα σε περίοπτη θέση και το όνομα του Σαμουκέλε Καμπίνι.

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