Δημοσίευμα από την Πορτογαλία παρουσιάζει τα οικονομικά γύρω από την περίπτωση του Ρικάρντο Μάνγκας.

Λίγο μετά την αποκάλυψη του Gazzetta για τον Ρικάρντο Μάνγκας, τα πορτογαλικά μέσα επιβεβαίωσαν πως το σχετικό ρεπορτάζ για τον αριστερό μπακ της Σπόρτινγκ, με την «Record» να το προχωράει ακόμα παραπάνω.

Η ισστοσελίδα αυτή ανέφερε και οικονομικά δεδομένα γύρω από την υπόθεση αυτή τονίζοντας πως οι δύο πλευρές είναι σε διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι «πράσινοι» δίνουν στα «λιοντάρια» 3 εκατ. ευρώ ενώ είναι πρόθυμοι να καλύψουν τις απολαβές που έχει o 28χρονος, οι οποίες ανέρχονται στα 1,4 εκατ. ευρώ.

Το «τριφύλλι» θέλει να τελειώσει την περίπτωσή του προκειμένου να βρει έναν δεύτερο παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνάς του στο οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Το who is who του Ρικάρντο Μάνγκας

Γεννήθηκε στο Ολιάο της Πορτογαλίας στις 19 Μαρτίου του 1998. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε νεαρή ηλικία από τη Μαρίτιμο Ολιανένσε, τη Φερέιρας και ύστερα πήγε στη Μπενφίκα, όπου μία οκταετία, μ' έναν ενδιάμεσο δανεισμό στην Τοντέλα.

Το καλοκαίρι του 2017 άφησε τους «αετούς» της Λισαβώνας για να πάει στην Άβες, είχε έναν ενδιάμεσο δανεισμό στην Μποαβίστα στα τρία χρόνια που έμεινε εκεί κι έπειτα αποχώρησε για να πάει στη Μποαβίστα.

Στα τρία χρόνια εκεί ο 28χρονος αριστερός μπακ έκανε συνολικά 61 συμμετοχές με 8 γκολ και 2 ασίστ. Ενδιάμεσα πήγε μια σεζόν δανεικός στη Μπορντό (30 συμ. 3 γκολ και 2 ασίστ).

Το καλοκαίρι του 2024 παραχωρήθηκε στη Γκιμαράες αντί 900 χιλ. ευρώ και πραγματοποίησε 28 συμμετοχές σκοράροντας 1 γκολ και δίνοντας 8 ασίστ.

Έπειτα πουλήθηκε με 2 εκατ. ευρώ στη Σπαρτάκ Μόσχας και τη σεζόν 2024-2025 έκανε 27 συμμετοχές με 7 γκολ και 2 ασίστ, παίζοντας αρκετές φορές και ως αριστερός εξτρέμ.

Ένα χρόνο έμεινε εκεί και το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην πατρίδα του πηγαίνοντας στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας αντί 321 χιλ. ευρώ υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Ο Μάνγκας έπαιξε 25 ματς σκοράροντας 2 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ στα κάτι παραπάνω από 1.500 λεπτά που έπαιξε.

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