O Ρικάρντο Μάνγκας είναι ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού για την θέση του αριστερού μπακ, με τον Πορτογάλο άσο να... ψηφίζει Αθήνα και το Τριφύλλι να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας για την μεταγραφή του! Σε περίοπτη θέση στη λίστα και ο Καμπίνι σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Ο Παναθηναϊκός εξάντλησε τα χρονικά περιθώρια για τον δανεισμό του Βίκτορ Κρίστιανσεν από την Λέστερ, η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης συζητούσε μόνο το ενδεχόμενο πώλησης με ένα ποσό ανάμεσα στα 5 και τα 6 εκατομμύρια ευρώ και το Τριφύλλι οδηγείται στις επιλογές που είχε δουλέψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι πανέτοιμο, καθώς ήθελε μόνο δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον Δανό μπακ που πέρσι αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα τραυματισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νούμερο ένα εκλεκτός των ''πρασίνων'' είναι ο αριστερός μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, Ρικάρντο Μάνγκας!

Εδώ και αρκετές ημέρες το Τριφύλλι έχει εξασφαλίσει το ''έρχομαι'' του ποδοσφαιριστή, τον κρατούσε ''ζεστό'' τις τελευταίες εβδομάδες, επί της ουσίας έχει προφορική συμφωνία μαζί του και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις επόμενες ημέρες ακόμη μία μεταγραφή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν από το ρεπορτάζ των ''λιονταριών'' του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, η Σπόρτινγκ είναι απόλυτα θετική στην παραχώρησή του, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά πάντα μέσα σε λογικά πλαίσια.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta υπάρχει και η περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνι που απασχόλησε και τον Ιανουάριο και έφτασε τότε πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για τον νεαρό μπακ που ανήκει στη Μόλντε και βρέθηκε στο Μουντιάλ με την ομάδα της Νοτίου Αφρικής.

Το who is who του Ρικάρντο Μάνγκας

Γεννήθηκε στο Ολιάο της Πορτογαλίας στις 19 Μαρτίου του 1998. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε νεαρή ηλικία από τη Μαρίτιμο Ολιανένσε, τη Φερέιρας και ύστερα πήγε στη Μπενφίκα, όπου μία οκταετία, μ' έναν ενδιάμεσο δανεισμό στην Τοντέλα.

Το καλοκαίρι του 2017 άφησε τους «αετούς» της Λισαβώνας για να πάει στην Άβες, είχε έναν ενδιάμεσο δανεισμό στην Μποαβίστα στα τρία χρόνια που έμεινε εκεί κι έπειτα αποχώρησε για να πάει στη Μποαβίστα.

Στα τρία χρόνια εκεί ο 28χρονος αριστερός μπακ έκανε συνολικά 61 συμμετοχές με 8 γκολ και 2 ασίστ. Ενδιάμεσα πήγε μια σεζόν δανεικός στη Μπορντό (30 συμ. 3 γκολ και 2 ασίστ).

Το καλοκαίρι του 2024 παραχωρήθηκε στη Γκιμαράες αντί 900 χιλ. ευρώ και πραγματοποίησε 28 συμμετοχές σκοράροντας 1 γκολ και δίνοντας 8 ασίστ.

Έπειτα πουλήθηκε με 2 εκατ. ευρώ στη Σπαρτάκ Μόσχας και τη σεζόν 2024-2025 έκανε 27 συμμετοχές με 7 γκολ και 2 ασίστ, παίζοντας αρκετές φορές και ως αριστερός εξτρέμ.

Ένα χρόνο έμεινε εκεί και το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην πατρίδα του πηγαίνοντας στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας αντί 321 χιλ. ευρώ υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Ο Μάνγκας έπαιξε 25 ματς σκοράροντας 2 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ στα κάτι παραπάνω από 1.500 λεπτά που έπαιξε.

Το who is who του Σαμουκέλε Καμπίνι

Γεννήθηκε στη Νότια Αφρική στις 15 Μαρτίου του 2004 κι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία των Ορλάντο Πάιρατς, μία εκ των πιο γνωστών ομάδων της χώρας.

Έφτασε μέχρι και την δεύτερη ομάδα τους, όμως εκεί κάπου σταμάτησε ο δρόμος του, αφού η ΤΣ Γκάλαξι τον ενέταξε στην ομάδα της το καλοκαίρι του 2023 σε ηλικία 19 ετών.

Την πρώτη του σεζόν ο νεαρός αριστερός οπισθοφύλακας έκανε 15 συμμετοχές, δίνοντας και δύο ασίστ, την επόμενη σεζόν (2024-2025) έκανε ακόμη 23 μέχρι στα τέλη του Μαρτίου, η Μόλντε κινήθηκε για την απόκτησή του πληρώνοντας ένα ποσό της τάξεως των 760 χιλ. ευρώ.

Με την νορβηγική ομάδα έκανε 23 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ ενώ κατάφερε τον Οκτώβριο του 2025 να κληθεί και στην εθνική ομάδα της χώρας του, με την οποία μετράει τέσσερις συμμετοχές.

Η μία εξ' αυτών ήταν στο πρόσφατο Copa Africa όταν ξεκίνησε στο παιχνίδι με το Καμερούν για την φάση των «16» και αγωνίστηκε ως αριστερός χαφ.

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