Ο Καραγκούνης έπαιξε σε φιλικό παρέα με τον Σισέ, σκόραρε ο Γάλλος στράικερ

Γιώργος Καραγκούνης και Τζιμπρίλ Σισέ θυμήθηκαν τα παλιά παίζοντας σ' ένα φιλικό μεταξύ της ομάδας του Πιρές και των Legends της Άρσεναλ

Σ' ένα ακόμη φιλικό Legends έδωσε το «παρών» ο Γιώργος Καραγκούνης. Ο «τυπάρας» διατηρείται σε εξαιρετική κατάταση και δεν χάνει την ευκαιρία να βρίσκεται ξανά στο χορτάρι με παλιούς φίλους και γνωστούς όποτε του δίνεται η ευκαιρία.

Αυτή τη φορά πήρε μέρος σ' ένα παιχνίδι μεταξύ μίας ομάδας που σχημάτισε ο Πιρές, στην οποία ανήκε και ο ίδιος και μίας άλλης που έφτιαξαν οι Legends της Άρσεναλ. Με την ευκαιρία αυτή, ο Καραγκούνης έσμιξε ξανά με τον παλιό του συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό, Τζιμπρίλ Σισέ κι έβγαλαν μάλιστα και τη σχετική φωτογραφία βάζοντας πάνω μία πράσινη καρδιά κι ένα τριφύλλι.

Ο Γάλλος στράικερ μάλιστα βρήκε και δίχτυα στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον αγαπημένο του τρόπο, φεύγοντας στην πλάτη της άμυνας και τελειώνοντας τη φάση.