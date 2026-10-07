Ο Καραγκούνης έπαιξε σε φιλικό παρέα με τον Σισέ, σκόραρε ο Γάλλος στράικερ
Σ' ένα ακόμη φιλικό Legends έδωσε το «παρών» ο Γιώργος Καραγκούνης. Ο «τυπάρας» διατηρείται σε εξαιρετική κατάταση και δεν χάνει την ευκαιρία να βρίσκεται ξανά στο χορτάρι με παλιούς φίλους και γνωστούς όποτε του δίνεται η ευκαιρία.
Αυτή τη φορά πήρε μέρος σ' ένα παιχνίδι μεταξύ μίας ομάδας που σχημάτισε ο Πιρές, στην οποία ανήκε και ο ίδιος και μίας άλλης που έφτιαξαν οι Legends της Άρσεναλ. Με την ευκαιρία αυτή, ο Καραγκούνης έσμιξε ξανά με τον παλιό του συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό, Τζιμπρίλ Σισέ κι έβγαλαν μάλιστα και τη σχετική φωτογραφία βάζοντας πάνω μία πράσινη καρδιά κι ένα τριφύλλι.
Ο Γάλλος στράικερ μάλιστα βρήκε και δίχτυα στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον αγαπημένο του τρόπο, φεύγοντας στην πλάτη της άμυνας και τελειώνοντας τη φάση.
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