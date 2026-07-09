Στον Ολυμπιακό και επίσημα ανήκει ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία με την υπόλοιπη αποστολή.

Ο μεταγραφικός... πυρετός στον Ολυμπιακό συνεχίζεται και με τον Σμαϊλοβιτς, ο οποίος έπαιξε και στο πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας, έκανε επίσημη και την απόκτηση του Ζότα Σίλβα.

Ο 27χρονος εξτρέμ ταξίδεψε στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας και μετά την επιτυχία στις ιατρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.

Σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta σχετικά με τις ομάδες που απέρριψε για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζότα Σίλβα. Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1999 στο Melres, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Sousense και αφού πέρασε από Paços Ferreira, Espinho, Leixöes και Casa Pia, το 2022 πήρε μεταγραφή στη Vitória Guimarães.

Τη σεζόν 2023-2024 σημείωσε μαζί της 15 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, για να αποκτηθεί από τη Nottingham Forest. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Τουρκία ως δανεικός για λογαριασμό της Besiktas (22 συμμετοχές, πέντε γκολ).

Ο Ζότα Σίλβα έχει χριστεί δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μετρώντας 63 παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και 32 συμμετοχές στην Premier League.

Ζότα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!»