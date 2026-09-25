Ο Γκουστάβο Σα έχει «σημαδέψει» το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και από βδομάδα θα πατήσει... γκάζι για να μπει σιγά-σιγά στις προπονήσεις.

Με αρκετές απουσίες συνεχίστηκε και την Παρασκευή (25/9) η δουλειά στον Ρέντη για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς ο Βάσκος τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς, ενώ παράλληλα υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Ένας από αυτούς είναι ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης εξαιτίας της θλάσης που τον ταλαιπωρεί.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ωστόσο, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Η αποκατάστασή του βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αυξήσει σταδιακά την ένταση της προπόνησής του, με στόχο να ενταχθεί βήμα-βήμα στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή ασφαλώς ικανοποιεί τον Αλγκουαθίλ, ο οποίος περιμένει να έχει ξανά στη διάθεσή του έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Ο Ισπανός τεχνικός θέλει να βελτιώσει την κυκλοφορία της μπάλας, να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα στη δημιουργία και να αυξήσει την παραγωγή φάσεων και ο Σα διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να υπηρετήσουν αυτή τη φιλοσοφία.

Στον Ολυμπιακό, πάντως, δεν υπάρχει καμία διάθεση για βιασύνη. Το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον κοντά στην επιστροφή του δεν σημαίνει πως θα πιεστεί για να αγωνιστεί πριν να είναι απολύτως έτοιμος. Προτεραιότητα αποτελεί να ολοκληρώσει σωστά το πρόγραμμα επανένταξης και να επιστρέψει χωρίς τον κίνδυνο υποτροπής.

Ο χρονικός ορίζοντας που έχει τεθεί στον Ρέντη είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου. Εφόσον η αποθεραπεία εξελιχθεί ομαλά και ο Σα αποκτήσει ξανά τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό, στόχος είναι να βρίσκεται τότε στη διάθεση του Αλγκουαθίλ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το σύνθημα είναι ένα: σταδιακά και χωρίς κανένα ρίσκο.

Ακόμη και στο τριήμερο ρεπό που έχουν οι Πειραιώτες για Σάββατο (26/9), Κυριακή (27/9) και Δευτέρα (28/9), ο Σα θα μείνει πίσω και θα δουλέψει.